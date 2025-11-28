A magyar kézisek úgy tisztelik meg az első meccsen csak 9 gólt dobó ellenfelet, hogy mindent beleadnak

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta szerint a magyar női kézilabda-válogatott nem fog spórolni, hanem teljes erőbedobással játszik majd Irán ellen a világbajnokság csoportkörének második fordulójában, szombaton ‘s-Hertogenboschban.

A magyarok csütörtökön, az első körben 26-17-re verték Szenegált, a közel-keletiek viszont 34-9-re kikaptak Svájctól.

A pénteki sajtófélórán az MTI-nek adott interjújában a román CS Minaur Baia Mare légiósa felidézte, hogy az őszi felkészülési meccsek előtt volt egy hosszabb időszak, amikor nem találkoztak a válogatott tagjai.

Ilyenkor mindenki abból dolgozik elsősorban, amit a saját klubjából hoz, és a játékosoknak újra össze kell szokniuk.

„Ezek nem nagy változtatásokról szólnak, csak arról, hogy újra érezzük egymás mozgását. Úgy gondolom, mostanra összeállt a védekezésünk, csütörtökön nagyon jól működött, és amit Szenegál ellen mutattunk hátul, azt kell továbbvinnünk a következő meccsekre” – nyilatkozta. A szombaton 20.30-kor kezdődő, Irán elleni meccs kapcsán Papp elmondta, arra teljesen jó lesz ez a mérkőzés, hogy védekezésben még jobban összeszokjanak, és elöl is több lehetőségük lesz minden játékelem gyakorlására.

„Ezek a mérkőzések ebből a szempontból szerintem hasznosak tudnak lenni. Ennek a meccsnek nem szabad problémát okoznia, próbálunk majd a lehető legkevesebb kapott gólra törekedni”.

A magyar rekordot a 2005-ös világbajnokságon Ausztrália ellen 57-9-re megnyert szentpétervári meccs tartja, ez a vb-k történetének legnagyobb különbségű találkozója, egyben az egy csapat által lőtt legtöbb gól csúcsát is ez jelenti világbajnokságon.

Ennek kapcsán a jobbátlövő úgy fogalmazott: spórolni nem fognak, mert azt vallják, azzal tisztelik meg leginkább az ellenfelet, ha mindent beleadnak, viszont nem fognak kimondottan a rekord megdöntésére törekedni.

„Szerintem ez egy jó lehetőség arra is, hogy akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, azok több játékperchez jussanak. Ez a csapat javára válik, amikor lesz egy kiélezettebb mérkőzésünk, mert ők ugyanúgy jó formában lesznek”.

A magyar együttes a holland-német közös rendezésű vb-n a hatvan évvel ezelőtt világbajnoki aranyérmes válogatott tiszteletére az 1965-ös felszerelést idéző mezben lép pályára. Erről Papp úgy vélekedett: nagyon tetszik nekik az új mez, mindig szeretik, ha van egy kis változtatás a megjelenésükkel kapcsolatban, és nagy megtiszteltetés, hogy kimondottan nekik készítették ezt a felszerelést, amiben próbálnak az elődökhöz hű, jó eredményt elérni.

A magyarok harmadik ellenfele – hétfőn 20.30-tól – Svájc lesz, a csoportkörből az első három helyezett jut a középdöntőbe.