A női kézivébé nyitónapja példát mutatott emberségből és sportszerűségből egyaránt

admin Aranyossy Áron
2025. 11. 27. 15:35

A spanyol válogatott tagjai gyönyörű pillanatot okoztak a női kézilabda-világbajnokságon.

A várakozásoknak megfelelően magabiztos, 26-17-es sikert arattak Paraguay ellen a spanyolok, de nem ezzel mutatták meg igazi nagyságukat. A mérkőzésen ugyanis megsérült Sabrina Fiore, úgy kellett lekísérni a pályáról. A beálló keservesen sírta végig a meccset a kispadról, hiszen valószínűleg ezzel számára véget is ért a vb, de a spanyolok a találkozó végén egyesével mentek hozzá megvigasztalni.

A világbajnokság csütörtökön folytatódik, többek közt a magyar csapat játékával is, Golovin Vlagyimir együttese 20.30-tól Szenegállal kezd, majd Iránnal és Svájccal is meccsel még.

„Sok török szurkoló meg fog lepődni, ha Naby Keitát meglátja a pályán és azt mondja majd: Várjunk csak, ő a Fradiban játszik?!"

