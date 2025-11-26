Jutott egy KO is a női kézivébé nyitónapjára

A szerb és a montenegrói válogatott is győzött a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság első, szerdai játéknapján.
A szerbeknél a debreceni Jovana Jovovic öt, a ferencvárosi Dragana Cvijic három, míg a fehérvári Emilija Lazic két gólt dobott az Uruguay ellen 31-19-re megnyert meccsen.
Az Alba Fehérvárt is vezető Suzana Lazovic szövetség kapitány montenegrói csapatában a két mosonmagyaróvári játékos közül Katarina Dzaferovic négyszer volt eredményes, Andrijana Tatar viszont egyszer sem a Feröer-szigetek elleni 32-27-es siker alkalmával.
Kora este a társházigazda német válogatott 32-25-re legyőzte Izlandot, míg a spanyol csapat a paraguayiakat 26-17-re.
Csoportkör, 1. forduló
C csoport (Stuttgart):
Szerbia-Uruguay 31-19 (15-10)
Németország-Izland 32-25 (18-14)
D csoport (Trier):
Montenegró – Feröer-szigetek 32-27 (15-13)
Spanyolország-Paraguay 26-17 (15-9)
A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.