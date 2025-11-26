zurabi datunasvililosonczi dávidbirkózásdopping
Botrány a birkózóknál: doppingolt az olimpiai és világbajnok, Losonczi Dávidé lehet a vb-ezüst

Datunasvili (balról a második) és Losonczi (jobbról a második) a belgrádi dobogón.
2025. 11. 26. 16:40
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) határozata alapján doppingvétség miatt megfosztották olimpiai és világbajnoki érmeitől Zurabi Datunasvili szerb birkózót, így Losonczi Dávid utólag akár vb-ezüstérmes is lehet.

A georgiai születésű versenyzőre jogerősen ötéves eltiltást szabtak ki, ami azzal is járt, hogy a 2021. május 27-től elért eredményeit törölték. Datunasvilit még a koronavírus-járvány miatt a 2021 nyarára elhalasztott tokiói olimpia előtt ellenőrizték.

Utóbb kiderült, hogy szervezetében tiltott szerre bukkantak, ráadásul a védelmére készült egyik videót megpróbálta meghamisítani, ezért lett a szigorú, ötéves eltiltás a végső ítélet.

Ez ellen ugyan fellebbezett, ám a CAS nem adott neki igazat, írja az MTI.

Így aztán a most 34 éves kötöttfogású birkózótól elvették a 2021-es tokiói olimpián, a 2021-es oslói és a 2022-es belgrádi világbajnokságon 87 kilogrammban szerzett dobogós helyezéseit. Utóbbi helyszínen Datunasvili az elődöntőben 4-3-ra verte Losonczi Dávidot. A vb-cím így a dán színekben induló Turpal Bisultanovnak jár.

Bacsa Péter, a magyar szövetség ügyvezető alelnöke az MTI megkeresésére jelezte: tudomásukra jutott Datunasvili doppingolása és jogerős eltiltása.

Jeleztük a nemzetközi szövetség felé, hogy várjuk az ítéletüket a megváltoztatott helyezésekről. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, ugyanakkor szeretnénk, ha mielőbb döntés születne

– mondta Bacsa.

Losonczi korábban egy világbajnoki aranyat kapott meg utólag. Vitatható körülmények veszítette el ugyanis az Ali Cengiz elleni 2023-as döntőt, amikor súlyos bírói hiba történt és nem kapott megy egy döntést az aranymeccsen. Bár óvni nem lehetett, a magyar szövetség arra kérte a nemzetközi szervezetet, vizsgálják felül az esetet, és bár kicsi volt rá az esély, Losonczi megkapta végül az aranyat – és Cengiz is megtarthatta első helyét.

Losonczi Dávid: Nálunk mindenki öli a testét
Losonczi Dávid, a kötöttfogás 87 kilós világklasszisa elmeséli, a sok szenvedés ellenére miért éri meg feltenni az életet a sportra, mi a véleménye a családi háttérről, a doppingról, illetve arról, vajon az izom vagy az agy ereje dönti el, ki érhet fel a csúcsra.

