Losonczi Dávid: Nálunk mindenki öli a testét

Ezúttal is felajánlod majd valamilyen jótékony célra az április Eb-győzelemért járó állami jutalmadat, ahogy a párizsi olimpia 5. helye után tetted?

Ez a kérdés most még azért nem aktuális, mert szeptemberben lesz egy világbajnokságunk is, és csak azt követően derül ki, hogy mennyi az annyi. De nem biztos, hogy erről is beszámolok majd.

Miért nem?

Azt tapasztaltam, hogy aki jótékonykodik, jobb, ha csöndben teszi.

Miért kell csöndben adakozni?

Még a legjobb szándékkal nyújtott adomány is gyakran kerül negatív kontextusba.

Amerikában iskolai és kórházi szárnyak viselik az adományozó nevét, aki előtt a közösség őszinte elismeréssel adózik. Nálunk ez nincs így?

Az emberek kilencven százalékából itthon is pozitív reakciót váltott ki, hogy az olimpiai 5. helyem után járó 15,7 millió forintos állami jutalmamat jótékony célra ajánlottam fel, de ott az a tíz, akiktől valamiért csak a bántás, a negatívum érkezett.

Miért érdekel ez a tíz százalék?

Mert a közösségi térben adtak hangot a véleményüknek, azt pedig mindenki látja. Nem szeretném, hogy minden évben erről szóljon az életem. Birkózó vagyok, szóljanak arról a hírek. Nem akarok átesni a ló túlsó oldalára.

Az olimpiai jutalmadat azzal az indokkal ajánlottad fel, hogy „megvan mindenem, 16 millió forinttal nem lennék se több, se kevesebb, azoknak az embereknek viszont nagy szükségük van rá, akiknek ezt adom.” 24 évesen mi az a „minden”?

Nem akarom elhallgatni, hogy a szüleim, akik együtt vannak lassan már 40 éve, megteremtették azt az életszínvonalat, hogy a családunk tényleg nem szűkölködik semmiben. Sőt! De az elmúlt évben súlyos dolgok történtek velünk.

És, amikor ott ülsz a kórházi ágy mellett, hamar rájössz, hiába van sok milliód, ha nem érsz vele semmit.

Szerencsére képesek voltunk ellenállni, és hála istennek minden megoldódott, kijöttünk a bajból. Mindez arra tanított meg, szemernyit sem számít mennyi pénz van a zsebedben, ha nem vagy egészséges. Ma van egy boldog, egészséges családom. Úgyhogy nekem ez a minden.

Feltételezem, Ottó bátyádra utalsz, aki a párizsi olimpia előtt pár hónappal került halálközeli állapotba. Mi történt pontosan?