Női kézi-vb: NB I-es légiósokkal lesz tele a mezőny

Harmincegy NB I-es légiós szerepel a szerdán kezdődő női kézilabda-világbajnokságon, derül ki az MTI gyűjtéséből.

A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC 13 játékosa lesz ott a holland-német közös rendezésű tornán.

Helena Elver és Kristina Jörgensen a dán, Kelly Dulfer, Dione Housheer és Bo van Wetering a holland, Hatadou Sako a címvédő francia, Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist a svéd, Bruna de Paula a brazil, Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen pedig az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatottat erősíti.

A Magyar Kupa-győztes Ferencváros öt nemzeti csapatba is delegált egy-egy játékost: Orlane Kanor francia, Angela Malestein holland, Emily Vogel német, Vilde Ingstad norvég, Dragana Cvijic pedig szerb színekben lép majd pályára. A francia Laura Glauser porckorongsérv, a dán Mette Tranborg pedig vádlisérülés miatt azonban lemarad a tornáról.

A Győrhöz és az FTC-hez hasonlóan Bajnokok Ligája-résztvevő Debrecen is öt kézilabdázóját kénytelen nélkülözni vb-szereplés miatt: Kristin Thorleifsdóttir a svéd, Adrianna Placzek a lengyel, Jovana Jovovic a szerb, Alicia Toublanc a francia, Ines Ivancok-Soltis pedig az osztrák együttesben játszik.

Az Alba Fehérvárból a szerb Emilija Lazic és a horvát Katarina Pavlovic lesz ott a vb-n, valamint a vezetőedző, Suzana Lazovic, aki hazája, Montenegró válogatottját irányítja szövetségi kapitányként.

A Szombathelyi KKA-ból a brazil Milena Maria de Souza Menezes és a cseh Valerie Smetková, a Mosonmagyaróvárból az egyaránt montenegrói Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, a MOL Esztergomból a francia – de már magyar állampolgársággal is rendelkező Emma Jacques, a Dunaújvárosból pedig a brazil Rosa Kelly de Abreu kapott meghívót nemzeti csapatába.

A december 14-ig tartó világbajnokságon 32 csapat szerepel, a négyes csoportokból az első három helyezett jut a középdöntőbe. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott célja a legjobb hat közé jutás. Simon Petráék a csoportkörben csütörtökön Szenegállal, szombaton Iránnal, hétfőn pedig Svájccal találkoznak – egyaránt 20.30-tól – a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban.