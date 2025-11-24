A súlyemelők elnöke elindult az országos bajnokságon, és sorozatban huszonegyedszer verte el a mezőnyt

A március végén szövetségi elnökké választott Nagy Péter is indult, és nyert is ólomsúlyban a súlyemelők idei országos bajnokságán, Nyíregyházán.

Az MSSZ januárban negyvenéves első embere – aki háromszoros olimpikon, és Európa-bajnoki érmes – a plusz 110 kilósok mezőnyében szerezte meg sorozatban 21. magyar bajnoki címét. A jogi végzettségű szegedi sportember, jóllehet az elmúlt időben nem sokat tudott edzeni, összetettben 313 kilogrammal végzett az élen.

Emellett a kategóriahatárok megváltoztatása nyomán megállapított és június elsejétől életbe léptetett alaprekordok közül az ólomsúlyú szakításét megdöntötte 143 kilót teljesítve.

Az ob második napján több súlycsoportban is született felnőtt magyar csúcs, így Fekécs Szilárdnak, a Tatabányai Sport Club 21 éves versenyzőjének jóvoltából a 94 kilósoknál. Fekécs a hónap elején a 88 kilós kategóriában országos rekordokkal lett ötödik az U23-asok albániai Európa-bajnokságán, ezúttal Nyíregyházán egy súlycsoporttal feljebb írta át a csúcslistát szakításban 143, lökésben 181 kilóval, így összetettben 324 kg-ra emelve az eddigi legjobb eredményt.

A nőknél Mitykó Veronika cselekedett hasonlóképpen: a BKV Előre klubszíneiben induló kétszeres U23-as Európa-bajnok a 86 kilogrammosok mezőnyében szakításban 103-ról 106, lökésben 115-ről 117, összetettben pedig 217-ről 223 kg-ra módosította a magyar csúcsát.

Szakításban (78 kg) és összetettben (170) felállított felnőtt magyar rekorddal végzett az élen a 63 kilogrammosok kategóriájában Kasza Katalin, a Testvériség emelője, míg új, 110 kilós lökéscsúccsal lett bajnok 69 kg-ban a szegedi Kapitány Luca.

A 77 kilósoknál bár nevezett, végül nem indult el az aranyérem-várományos, és egy másik erősportágban, a crossfitben is jeleskedő Horváth Laura, akinek távollétében a szerencsi Fábián Léna érdemelte ki a bajnoki titulust.