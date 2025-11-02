Horváth Laura toronymagasan verte a crossfitesek világelitjét

Horváth Laura nyerte a világ legjobb crossfit-versenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos versenyt Skóciában, írja az MTI.

A 28 éves magyar sportoló – aki 2023-an a sportág világbajnokságán, a CrossFit Gamesen győzött – hatalmas fölénnyel végzett az első helyen a háromnapos viadalon:

a 9 feladatsorból kettőt is megnyert és 760 ponttal végzett az élen, 85-el megelőzve a második amerikai Alex Gazant.

Horváth Laura, amint megnyeri az ötödik versenyszámot:

Horváth 2022 és 2023 után harmadszor győzött Rogue Invitational versenyen, amelyre a világ húsz legjobbja kapott meghívást.

„Sokat fejlődtem az első győzelmem óta, változtam is azóta, de ugyanolyan édes érzés, mint az első két siker. Ez az az esemény, amit minden évben várok, úgyhogy nagyon hálás vagyok már azért is a szervezőknek, hogy itt lehetek. Ez egy elsőrangú verseny, ahol megmutathatjuk, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon” – idézi Horváthot a redbull.com.

A crossfit főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.