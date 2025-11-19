kézilabdanői kézilabda-vb 2025női kézilabda-világbajnoksággolovin vlagyimir
Sport

Fodor Csengével nem akart kockáztatni a kézikapitány

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 11. 19. 18:12
Varga Jennifer / 24.hu
A héten egy norvégiai négycsapatos tornán vesz részt a magyar női kézilabda-válogatott, amelynek szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir azt szeretné, hogy tanítványai meccsről meccsre jobbak legyenek és a világbajnokság jövő csütörtöki kezdetére csúcsformában legyenek.

A kapitány legnagyobb gondját az jelentette, hogy Fodor Csenge combsérülés miatt kikerült a válogatott keretéből, az ETO balszélsője helyett az FTC játékosának, Hársfalvi Júliának küldött meghívót a szövetségi kapitány.

Ezek a döntések sohasem egyszerűek. Csengét a sérülése befolyásolta, már a klubjában sem játszott. Nem terveztünk kockáztatni, főleg, hogy az orvosi stáb sem tudta megmondani, mikorra épül fel

– nyilatkozta az M4 Sportnak adott interjújában.

A csapat most Norvégiába utazik, ahol csütörtökön Szerbia, szombaton a házigazda norvégok, vasárnap pedig Spanyolország ellen lép pályára.

„Ha megnézzük a világversenyeket, általában az első mérkőzés a legnehezebb, azt követően pedig egyre jobban és jobban tudunk játszani. Nehéz lesz ez a három mérkőzés, de saját játékunkat elemezzük majd, hogy miben tudunk javulni, és ami jó, azt megerősítsük. Úgy kell felépítenünk, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk és a világbajnokság kezdetére csúcsformában legyünk.”

„A csoport sem olyan egyszerű, de aztán megérkeznek a dánok, horvátok, románok, vagy lehet, Japán is. Kiegyenlített a mezőny: számomra a legfontosabb, hogy az adott napon jobbak legyünk, mint az ellenfél” – fogalmazott.

A magyar női kézilabda-válogatott vb-csoportmérkőzései

november 27., csütörtök
20.30: Magyarország – Szenegál

 

november 29. szombat
20.30: Irán – Magyarország

 

december 1, hétfő
20.30: Magyarország – Svájc

Kapcsolódó
Megsérült az ETO kézilabdázója, kihagyja a világbajnokságot
Hetek óta küzdött a sérülésével.

Ajánlott videó

Rossit kirúgni nem kell félnetek jó lesz

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Nemcsak a jelöltjeinket zaklatják, hanem a családtagjaikat is
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik