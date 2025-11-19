Fodor Csengével nem akart kockáztatni a kézikapitány

A kapitány legnagyobb gondját az jelentette, hogy Fodor Csenge combsérülés miatt kikerült a válogatott keretéből, az ETO balszélsője helyett az FTC játékosának, Hársfalvi Júliának küldött meghívót a szövetségi kapitány.

Ezek a döntések sohasem egyszerűek. Csengét a sérülése befolyásolta, már a klubjában sem játszott. Nem terveztünk kockáztatni, főleg, hogy az orvosi stáb sem tudta megmondani, mikorra épül fel

– nyilatkozta az M4 Sportnak adott interjújában.

A csapat most Norvégiába utazik, ahol csütörtökön Szerbia, szombaton a házigazda norvégok, vasárnap pedig Spanyolország ellen lép pályára.

„Ha megnézzük a világversenyeket, általában az első mérkőzés a legnehezebb, azt követően pedig egyre jobban és jobban tudunk játszani. Nehéz lesz ez a három mérkőzés, de saját játékunkat elemezzük majd, hogy miben tudunk javulni, és ami jó, azt megerősítsük. Úgy kell felépítenünk, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk és a világbajnokság kezdetére csúcsformában legyünk.”

„A csoport sem olyan egyszerű, de aztán megérkeznek a dánok, horvátok, románok, vagy lehet, Japán is. Kiegyenlített a mezőny: számomra a legfontosabb, hogy az adott napon jobbak legyünk, mint az ellenfél” – fogalmazott.