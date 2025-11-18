Megsérült az ETO kézilabdázója, kihagyja a világbajnokságot

Kihagyja a világbajnokságot Fodor Csenge, a női kézilabda-válogatott balszélsője.

A Győri Audi ETO KC közleménye szerint részleges combfeszítő izomsérülése miatt el kellett hagynia az edzőtábort is, így ő lemarad a tornáról.

„Az MRI-vizsgálatával kissé nagyobb elváltozás igazolódott, ami hosszabb idejű pihenést és utókezelést igényel. Rehabilitációja folyamatban van és várhatóan a jövő év elejétől lesz újból játékra képes” – idézte a klub honlapja Dr. Balogh Péter csapatorvost.

Szomorú vagyok és csalódott. Nem ért annyira váratlanul ez a döntés, hiszen ezzel a sérüléssel küzdök két hete, és még nem épültem fel belőle teljesen. Tisztában voltam vele, hogy a jelenlegi állapotom bizonyos rizikófaktort jelentene a csapatnak és az egészségemnek, ennek ellenére vállaltam volna, ezért is jöttem el.

Nagyon szerettem volna játszani és képviselni a hazámat a világbajnokságon, de sajnos az élet ezt így hozta. Szurkolok a csapatnak, folytatom a munkát, és arra koncentrálok, hogy teljesen felépüljek”

– mondta Fodor.

A magyarok ellenfele a vb csoportkörében jövő héten csütörtökön Szenegál, szombaton Irán, december 1-jén pedig Svájc lesz a hollandiai ‘s-Hertogenbosch-ban. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata továbbjutás esetén Rotterdamban folytatja szereplését. A szövetség tájékoztatása szerint a legjobb hatba kerülés a válogatott célja.