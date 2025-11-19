Otthon hadjárat indult ellene, súlyos fertőzés miatt a pályafutása is veszélybe került – Gulácsi Péter húsz fejezetben mesélte el életét

A Csendben a csúcsra – utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába rendhagyóan indít, nem a gyermekkort vagy a legnagyobb sikereket helyezi előtérbe, hanem Gulácsi életének legkritikusabb pillanatát. Egy olyan sérülést, amely 2022-ben nem csupán partvonal mellé kényszerítette, de

ami miatt a karrierje is veszélybe került.

És nem ez az egyetlen olyan sztori, amelyről a közvélemény keveset tudott – nem véletlenül.