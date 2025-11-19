gulácsi péterliverpoolmagyar válogatottrb leipzig
Sport

Otthon hadjárat indult ellene, súlyos fertőzés miatt a pályafutása is veszélybe került – Gulácsi Péter húsz fejezetben mesélte el életét

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Pincési László
2025. 11. 19. 20:58
Adrián Zoltán / 24.hu
Húsz fejezetből áll Gulácsi Péter önéletrajzi könyve. Ennyi kellett ahhoz, hogy a BVSC földes pályájáról induló, az Anfield Roadon át Salzburgon keresztül az RB Leipzignél megállapodó 58-szoros válogatott futballkapus pályafutása és élete megelevenedjen a lapokon. Hogy kiderüljön, számára melyek a valódi értékek, hogy nem bántotta, amikor senki sem állt ki mellette, amikor ő ezt megtette a szivárványcsaládok érdekében. Miért tartott Steven Gerrardtól a liverpooli edzéseken? Hogyan vált pályafutása szempontjából fontossá egy Liechtenstein elleni U21-es mérkőzés? Milyen vicces sztorik színezték az életét?

A Csendben a csúcsra – utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába rendhagyóan indít, nem a gyermekkort vagy a legnagyobb sikereket helyezi előtérbe, hanem Gulácsi életének legkritikusabb pillanatát. Egy olyan sérülést, amely 2022-ben nem csupán partvonal mellé kényszerítette, de

ami miatt a karrierje is veszélybe került.

Adrián Zoltán / 24.hu

És nem ez az egyetlen olyan sztori, amelyről a közvélemény keveset tudott – nem véletlenül.

