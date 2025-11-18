Weöres Szabolcs célba ért a világ egyik legnehezebb, Atlanti-óceánt átszelő versenyén

Weöres Szabolcs és Berenice Charrez sikeresen célba értek a Transat Café L’Or vitorlásversenyen, a világ egyik legkeményebb, Atlanti-óceánt átszelő viadalán.

A páros 20 nap 4 óra 23 perc 6 másodperc alatt ért célba – olvasható a Magyar Vitorlás Szövetség honlapján. A befutó különleges mérföldkő a Szabi Ocean Racing történetében.

Weöres Szabolcs a 2024-es Vendée Globe feladására kényszerült, azóta készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyén.

A Transat Café L’Or (korábbi nevén: Transat Jacques Vabre), amelynek során a franciaországi Le Havre kikötőjéből kell Martinique-be vitorlázni, értékes kvalifikációs pontokat jelent a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

A 14 eddigi átkelésem közül ez volt az egyik legszebb és legösszetettebb. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél

– nyilatkozott Weöres Szabolcs, aki visszatér Európába és megkezdi a felkészülést a 2026-os szezonra.