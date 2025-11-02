Andoni Iraola 2023 nyarán vette át a Bournemouth irányítását. A kezdés finoman szólva sem sikerült jól: a baszk vezetőedző az első kilenc bajnokijából egyet sem tudott megnyerni, az első sikerét a Burnley ellen aratta a tizedik fordulóban. A következő meccsen aztán hatot kapott a Manchester Citytől az Etihadban, utána viszont hétből hatot nyert a piros-feketékkel. A borzasztó kezdés ellenére Iraola végül 48 pontot gyűjtött csapatával, ami a klub történetének legjobb eredménye lett a Premier League-ben. Egy évvel később, a 2024-2025-ös szezonban ezt is sikerült felülmúlni, amikor a Bournemouth 56 pontot szerezve a kilencedik helyen végzett.

Most pedig ott tartunk, hogy már csak 39 pontra van szükség ahhoz, hogy a csapat ezt is túlszárnyalja. A Bournemouth ugyanis a tizedik fordulót megelőzően tizennyolc ponttal állt az Arsenal mögött a második helyen. Iraola együttese ráadásul a nyitófordulóban szenvedett vereséget utoljára, amikor a Liverpool 4–2-re verte őket az Anfielden.

A Bournemouth játéka idén is az erőn, a sebességen és a káosz uralásán alapszik. Ők játsszák az egyik legintenzívebb focit az amúgy is brutálisan fizikális Premier League-ben, amivel továbbra sem nagyon tudnak mit kezdeni az ellenfelek.