Babosék az első kiemeltet lenyomva jutottak döntőbe

A WTA-világbajnokságon már biztos résztvevő Babos Tímea és Luisa Stefani döntőbe jutott a Tokióban zajló egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztorna párosversenyében.

A negyedik helyen kiemelt magyar, brazil duó a szombati elődöntőben 1 óra 56 percet követően döntő rövidítésben búcsúztatta az elsőként rangsorolt Ellen Perez, Taylor Townsend ausztrál, amerikai kettőst.

Babosék a vasárnapi fináléban a harmadik kiemelt Anna Danyilina, Aleksandra Krunic kazah, szerb párossal találkoznak.