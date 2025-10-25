Lehet, hogy ilyen csoda nem lesz több – ami Felcsúton még álom, Hällevikben valóság

Az előző NB I-es idényben az utolsó fordulóig megvolt az esélye annak, hogy a Puskás Akadémia megszerzi a bajnoki címet. Ha a 33. körben a Ferencváros pont nélkül maradt volna, akkor az aranyérem a kétezer fős lakosságú Felcsútra kerül – de a rekordbajnok jól összpontosított az ETO ellen, nyert, és így nem koronázták meg az élvonal történetének legkisebb (lakosságszámú) bajnokát. Maradt a „legkisebb” magyar bajnok a Vác FC:

amikor Csank János együttese két ezüstérem után megnyerte az aranyat, a Duna-parti városnak nagyjából 34 000 lakosa volt.

Felcsúton tovább álmodnak az aranyról – az eddig látottak alapján aligha 2025/26 lesz az ő idényük –, Hällevikben viszont beteljesítették az álmot. A Mjällby AIF – a 2023 végi népszámlálás adatai szerint 1485 fős lakosságú Hällevik csapata – a 2025-ös szezonban valósággal átgázolt a svéd konkurencián, és megsemmisítő fölénnyel hódította el a bajnoki címet. A falusi futballforradalmat megvalósító Mjällby sztorijáról bővebben is írtunk, most pedig helyezzük az elképesztő bravúrt előbb helyi, aztán európai kontextusba!

A Mjällby hétfőn az egyik legnagyobb hagyományú svéd klub, az IFK Göteborg stadionjában szerezte meg első élvonalbeli bajnoki címét egy 2–0-s győzelemmel. A vendégszektorban többen ünnepeltek, mint ahány lakosa Hälleviknek van, és, ha a tágabb pátria, Sölvesborg körzet összlakosságát vesszük, az is teljes egészében beférne az IFK Göteborg stadionjába. Ha már itt tartunk, a Mjällby stadionjába (a tengerparti Strandvallenbe) is majd’ ötször beférne Hällevik lakossága… Az aranyérem megszerzését követő buli is meglehetősen falusias volt, legalábbis kevés bajnoki fiesztán bukkannak fel a helyi futballcsapat zászlóival feldíszített traktorok.

Az Allsvenskan jól ismert kiszámíthatatlanságáról – eddig 14 település 21 klubja nyert bajnokságot, csak a kétezres években tizenkét különböző aranyérmes került be az annalesekbe –, de a Mjällby káprázatos idénye így is egyedülálló produkció. Svédország népessége mintegy egymillió fővel nagyobb Magyarországénál, és egy Felcsútnál is kisebb település csapata oktatta az egész idényben a konkurenciát.

Zárójelben jegyezzük meg: a Mjällby nem az ország legbefolyásosabb hatalmi-gazdasági köreihez kötődik, kerete pedig jó részben helyi kötődésű vagy alacsonyabb osztályokból szerződtetett futballistákra épül, ilyen tekintetben a magyar bajnokcsapatok közül leginkább a Váchoz hasonlítható.

Nyissuk tágabbra a fókuszt!

Az UEFA-tagországok bajnokságai között találunk a Mjällbynél is kisebb bajnokcsapatot.