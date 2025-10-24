Öröm és gyász a Szeged férfi kézilabdacsapatánál

Michael Apelgren vezetőedző meghosszabbította szerződését a Magyar Kupa-címvédő OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatánál. A klub honlapja szerint a tavaly nyáron érkezett svéd szakember megállapodása a jelenlegi idény végén járt volna le, de immár 2028. június 30-ig érvényes.

Apelgren elárulta, hogy nagyon szeret Szegeden dolgozni. Érzése szerint folyamatosan építkeznek és a helyes irányba tartanak, de tisztában van vele, hogy minden területen előre kell lépniük.

Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk

– vélekedett.

Apelgren emlékeztetett rá, hogy klubja lehetővé teszi, hogy a napi munkája mellett hazája válogatottját is irányíthassa.

A szegediek honlapja egy szomorú hírről is beszámolt: 95 éves korában meghalt dr. Bérczi Mihály, a Tisza Volán főkönyvelője, majd igazgatóhelyettese, aki 1961. december 16-án, Ludányi Márton testnevelő tanárral együtt megalapította a Szegedi Előrét (a Pick Szeged jogelődjét).