dr. bérczi mihálykézilabdamichael apelgrenotp bank-pick szeged
Sport

Öröm és gyász a Szeged férfi kézilabdacsapatánál

24.hu
2025. 10. 24. 12:34

Michael Apelgren vezetőedző meghosszabbította szerződését a Magyar Kupa-címvédő OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatánál. A klub honlapja szerint a tavaly nyáron érkezett svéd szakember megállapodása a jelenlegi idény végén járt volna le, de immár 2028. június 30-ig érvényes.

Apelgren elárulta, hogy nagyon szeret Szegeden dolgozni. Érzése szerint folyamatosan építkeznek és a helyes irányba tartanak, de tisztában van vele, hogy minden területen előre kell lépniük.

Az előző szezonban felejthetetlen pillanatokat éltünk át közösen, most pedig nehezebb idők járnak ránk a sérülések miatt. De ha kilábalunk ebből az időszakból, még erősebbek leszünk

– vélekedett.

Apelgren emlékeztetett rá, hogy klubja lehetővé teszi, hogy a napi munkája mellett hazája válogatottját is irányíthassa.

A szegediek honlapja egy szomorú hírről is beszámolt: 95 éves korában meghalt dr. Bérczi Mihály, a Tisza Volán főkönyvelője, majd igazgatóhelyettese, aki 1961. december 16-án, Ludányi Márton testnevelő tanárral együtt megalapította a Szegedi Előrét (a Pick Szeged jogelődjét).

Kapcsolódó
„Úgy éreztük, hogy a kézilabda istene ellenünk van” – a Pick-edzője, Michael Apelgren büszke csapatára
Mikler Roland késszúrásként élte meg két beállósuk kiesését.

Ajánlott videó

Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt egy 19 éves magyar férfi Ausztriában, a mentők nem értek ki időben a helyszínre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik