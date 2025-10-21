„12 éven át tartó szisztematikus doppingolással biztosan felkészült volna a sanghaji tenisztornára” – Rune mama átgázolt fia kritikusán

Szombaton a 707 ezer euró (283 millió forint) összdíjazású stockholmi kemény pályás férfi tenisztorna elődöntőjében súlyos sérülést szenvedett a férfi tenisz-világranglista 11. helyén álló Holger Rune: a dán játékosnak elszakadt az Achillese.

A 22 éves játékos menedzsere és édesanyja, Aneke Rune durva kritikát fogalmazott meg, amelyből kiderült, hogy elsősorban a profi férfiteniszezők érdekeit képviselő ATP-re dühös, mert szerinte a játékosokra túl nagy fizikai nyomás nehezedik.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Azt írta, hogy egyszerűen túl sok a kötelező verseny, azaz az olyan torna, amelyen kötelező részt venni. Mert, ha nem teszik, akkor a játékosokat súlyos anyagi büntetés éri.

„Nyolc kéthetes és két egyhetes Masters-torna van, plusz a négy Grand Slam-viadal és még öt ATP 500-as torna. Ezenkívül van két Davis Kupa-hét és az ATP-döntő. Egyszerűen nincs idő a megfelelő regenerálódásra. Ami korábban egy hét pihenő lehetett volna könnyű edzésekkel és feltöltődéssel, az most egy mozgalmas versenyhét lett, minden második nap meccsekkel, tornánként négy-öt kötelező médiaeseménnyel. Ez sok a testnek.”

Most Holger a legújabb áldozat, egy olyan sérüléssel, amely leggyakrabban a fáradtság miatt következik be. Elfogadhatatlan, hogy nem veszik jobban figyelembe a játékosok egészségét, hanem egyre nagyobb nyomást gyakorolnak rájuk.

A dánok egykori világbajnok kerékpárversenyzője, Michael Rasmussen egy televíziós műsorban azt mondta, hogy Holger Rune néha olyan infantilisen viselkedik, mint egy kislány. Úgy fogalmazott, hogy abban a sportban, amelyikből ő jön, vannak emberek, akik három héten keresztül napi hat órát bicikliznek görcs nélkül. Szóval a dán teniszezőnek is itt lenne az ideje, hogy kitalálja, hogyan kell végigjátszani egy két és fél órás teniszmeccset.

Aneke Rune nem hagyta szó nélkül a kritikát, és kőkeményen visszavágott a bringásnak.

„Hallottam Michael Rasmussent, aki azt mondta, Holger nem volt megfelelően felkészülve fizikailag Sanghajban, ahol görcsöt kapott a 35 fokos hőségben és 80 fokos páratartalomban.

Erre csak annyit mondhatok, hogy biztos vagyok benne, hogy Rasmussen a 12 éven át tartó szisztematikus doppingolással – többek között epo-t, növekedési hormont, tesztoszteront és vérátömlesztést használva – jól felkészült volna egy sanghaji tenisztornára és egy 45 intenzív munkahéttel járó szezonra.

De egy teljesen átlagos, egészséges, jól edzett testnek szinte lehetetlen mindent teljesíteni, amit egy év alatt elvárnak a teniszezőktől.”