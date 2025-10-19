A brutális szezon újabb áldozata: elszakadt a klasszis teniszező Achillese

A Dr.dk portálnak a 22 éves játékos menedzsere és édesanyja, Aneke Rune sms-ben megerősítette, hogy fia a francia Ugo Humbert elleni elődöntőben súlyos sérülést szenvedett, és legalább hat hónapig nem játszhat.

Az orvosok teljesen biztosak benne, azt mondják, szabad szemmel is látható. Szóval nagyon rossz a helyzet. Holger természetesen teljesen összetört

– írta Aneke Rune.

Not the ending anybody wanted 😔 Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025

A játékosra vasárnap vár komolyabb vizsgálat, hogy kiderüljön, teljes vagy részleges szakadásról van szó, de a dán portál szerint szinte biztos, hogy az orvosok a műtét mellett döntenek.

Rune sérülése után újra fellángolt a vita, miszerint a játékosokra túl nagy nyomás nehezedik a hosszú szezon során. A britek legjobbja, a világranglista-9. Jack Draper szeptemberben fejezte be a szezont egy súlyosabb karsérülés miatt, most a közösségi médiában üzent a sportvilágnak.

„Az élsportban olyan dolgokra kényszerítjük a testünket, amire nem tervezték” – írta, hozzátéve, hogy hiába a sok fiatal tehetség, ha a versenynaptár nem alkalmazkodik ahhoz, hogy mindenkinek hosszú távú karrierje legyen.

Taylor Fritz, a világranglista negyedik helyezettje támogatta Draper mondatait.

„Ezek tények. Több sérülést és kiégést is tapasztalunk most, mert a sok játék fizikailag még megterhelőbb test számára” – írta.