A brutális szezon újabb áldozata: elszakadt a klasszis teniszező Achillese

ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
2025. 10. 19. 12:06
ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP
Zokogva rogyott le a székére, és azonnal jelezte, nagy a baj: a férfi tenisz-világranglista 11. helyén álló Holger Rune elődöntőt játszott a 707 ezer euró (283 millió forint) összdíjazású stockholmi keménypályás férfi tenisztornán, de a második szettben elszaladt a bal lábának Achillese.

A Dr.dk portálnak a 22 éves játékos menedzsere és édesanyja, Aneke Rune sms-ben megerősítette, hogy fia a francia Ugo Humbert elleni elődöntőben súlyos sérülést szenvedett, és legalább hat hónapig nem játszhat.

Az orvosok teljesen biztosak benne, azt mondják, szabad szemmel is látható. Szóval nagyon rossz a helyzet. Holger természetesen teljesen összetört

– írta Aneke Rune.

A játékosra vasárnap vár komolyabb vizsgálat, hogy kiderüljön, teljes vagy részleges szakadásról van szó, de a dán portál szerint szinte biztos, hogy az orvosok a műtét mellett döntenek.

ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

Rune sérülése után újra fellángolt a vita, miszerint a játékosokra túl nagy nyomás nehezedik a hosszú szezon során. A britek legjobbja, a világranglista-9. Jack Draper szeptemberben fejezte be a szezont egy súlyosabb karsérülés miatt, most a közösségi médiában üzent a sportvilágnak.

„Az élsportban olyan dolgokra kényszerítjük a testünket, amire nem tervezték” – írta, hozzátéve, hogy hiába a sok fiatal tehetség, ha a versenynaptár nem alkalmazkodik ahhoz, hogy mindenkinek hosszú távú karrierje legyen.

Taylor Fritz, a világranglista negyedik helyezettje támogatta Draper mondatait.

„Ezek tények. Több sérülést és kiégést is tapasztalunk most, mert a sok játék fizikailag még megterhelőbb test számára” – írta.

