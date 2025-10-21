Az ETO klasszisa Győrben fogja befejezni pályafutását

Veronica Kristiansen elárulta, mikor tervezi befejezni a pályafutását, szúrta ki a Dániasport.hu egy podcastben.

Az ETO klasszisa a norvég TV2-nél járt vendégségben, a magyar portál pedig lefordította az ott elhangzottakat. Ebből kiderül, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes kézis nem hazájában akarja befejezni a pályafutását, de már eldöntötte, meddig húzná a karrierjét.

„A terv az, hogy 2027 nyarán hazaköltözünk Norvégiába” – idézte a Dániasport Kristiansent, akitől azt is megkérdezték, hogy ott is akar-e még kézilabdázni, de erre határozottan válaszolt.

Nem, befejezem. Győrben szeretném lezárni a karrieremet.

Az átlövő 2018-ban igazolt az ETO-ba, két bajnoki címet és BL-t nyert a csapattal. Még várandós volt azóta megszületett Odin nevű gyermekével, amikor 2024 októberében hosszabbított vele a győri kézilabdaklub, de már akkor is szó volt róla, hogy az ETO-ban fejezi majd be a pályafutását. Szerződése 2027 nyaráig érvényes.