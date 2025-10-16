kézilabdanorvég női kézilabda-válogatottnora mörknői kézilabda-vb 2025
Lányom nélkül soha! – Nora Mörk miatt nagy bajba kerülhet a norvég kéziválogatott

Damien MEYER / AFP
2025. 10. 16. 04:17
Már a norvég női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Ole Gustav Gjekstad is beszállt a játszmába, és felszólította a norvég hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent világklasszis játékosa, Nora Mörk érdekében.

A 34 éves, olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok jobbátlövő jelenleg is a november 26-án Hollandiában és Németországban megrendezésre kerülő világbajnokságra készül, ám jelen állás szerint úgy tűnik, mégsem lehet ott a tornán.

Az ok hihetetlen: a májusban megszületett kislánya nem kapott még útlevelet, nélküle viszont Mörk nem utazna el.

A Dániasport úgy tudja, a problémát a soknemzetiségű családmodell okozza.

Az apja svéd, én norvég vagyok, és a kislány Dániában született. De nem adnak ki eredeti születési anyakönyvi kivonatot, hacsak nincs megkeresztelve

– magyarázta Mörk, hozzátéve,

nem fog három hétre elutazni hat hónapos gyermeke nélkül.

