Elfogytak a jelzők: Kós Hubert újabb országos csúcsot döntött

Kós Hubert egy arany- és egy bronzérmet nyert pénteken a rövidpályás világkupa-sorozat második állomásának nyitónapján az Illinois állambeli Westmontban.

Az MTI cikke szerint a 22 éves olimpiai bajnok fő számában, 200 méter háton magabiztosan győzött 1:47.51 perces idővel. A magyar versenyző 100 méter vegyesen – akárcsak egy héttel korábban, a sorozat első állomásán – ezúttal is országos csúccsal zárt:

51.29 másodperces idejét tovább javítva, 50.99-es idővel lett harmadik.

Sárkány Zalán a 400 méter gyors esti, „gyorsabb” futamában volt érdekelt, amelyben 3:39.37 perces idővel összesítésben hatodikként zárt.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Westmontban szerepelnek az úszók, a sorozat jövő szerdától péntekig Torontóban zárul.