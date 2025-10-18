úszássportkós hubert
Sport

Elfogytak a jelzők: Kós Hubert újabb országos csúcsot döntött

Sarah Stier/Getty Images
24.hu
2025. 10. 18. 08:25
Sarah Stier/Getty Images

Kós Hubert egy arany- és egy bronzérmet nyert pénteken a rövidpályás világkupa-sorozat második állomásának nyitónapján az Illinois állambeli Westmontban.

Az MTI cikke szerint a 22 éves olimpiai bajnok fő számában, 200 méter háton magabiztosan győzött 1:47.51 perces idővel. A magyar versenyző 100 méter vegyesen – akárcsak egy héttel korábban, a sorozat első állomásán – ezúttal is országos csúccsal zárt:

51.29 másodperces idejét tovább javítva, 50.99-es idővel lett harmadik.

Sárkány Zalán a 400 méter gyors esti, „gyorsabb” futamában volt érdekelt, amelyben 3:39.37 perces idővel összesítésben hatodikként zárt.

A vk-t két hét alatt három észak-amerikai városban rendezik, vasárnapig Westmontban szerepelnek az úszók, a sorozat jövő szerdától péntekig Torontóban zárul.

Kapcsolódó
Sokk a javából, visszavonult a világ egyik legjobb gyorsúszója
Megdöbbent a világ a váratlan bejelentésen.

Ajánlott videó

Nekünk még álom Amerika, nekik már valóság: kell-e a Zöld-foki Köztársaság és Jordánia a vb-re?

Friss

Népszerű

Összes
Kaiser Ferenc: Putyinnak Budapesten már nem lesz könnyű pár üres gesztussal megnyugtatnia Trumpot
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik