Sokk a javából, visszavonult a világ egyik legjobb gyorsúszója

Meglepte a világot Ariarne Titmus, miután 25 évesen bejelentette a visszavonulását.

A négyszeres olimpiai bajnok Instagram-oldalán jelentette be a megdöbbentő hírt, videójában pedig kitért a részletekere is.

„Mindig imádtam úszni, de azt hiszem, az idő, amit távol töltöttem a sporttól, ráébresztett arra, hogy az életemben vannak dolgok, amelyek mindig is fontosak voltak számomra, és most még egy kicsit fontosabbak, mint az úszás” – mondta az ausztrál úszó.

Titmus számára 2024 nyara jelentette a fordulópontot, a párizsi olimpia előtt ugyanis két jóindulatú daganatot operáltak ki belőle. Elmondása szerint az ezt követő gyógyulási időszak mentálisan nagyon megviselte.

Mivel jobban elmélyültem ezekben az egészségügyi kihívásokban, kénytelen voltam önmagamba nézni és elgondolkodni azon, hogy mi a legfontosabb számomra. Mindig is voltak céljaim a magánéletemben, de eddig mindig az úszás volt a legfontosabb számomra, és most rájöttem, hogy azok a célok és az, amit a jövőben szeretnék elérni, előnybe kerültek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Wide World of Sports (@wwos) által megosztott bejegyzés

Titmus Tokióban 200 és 400 méteres gyorsúszásban is aranyérmes lett, tavaly nyáron pedig 400 méteren megvédte olimpiai bajnoki címét. Ezzel ő lett az első ausztrál 1964 óta, aki képes volt címvédésre. Párizsban a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként is bezsebelt egy aranyérmet. Négyszázon először 2021-ben úszott világcsúcsot, de a tokiói aranyérmes időt 2022-ben és 2023-ban is megdöntötte, jelenleg is övé a rekord 3:55.04-es idővel. Kétszázon is övé a csúcs, 1:52.23 alatt ért célba a 2024-es ausztrál bajnokságon.

Összesen 33 érmet nyert pályafutása során, ezek közül nyolcat olimpián, kilencet normál medencés világbajnokságon. Mondhatni, hogy a csúcson hagyta abba.