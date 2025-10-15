kézilabdakatrine lundenorvég női kézilabda-válogatottcrvena zvezda
Nem kizárt a meglepetés: Katrine Lunde a válogatottságról és a BL-ről sem mondana le

2025. 10. 15. 16:31
Bár Katrine Lunde már régen visszavonulhatott volna, de ha 45 évesen is a világ egyik legjobbjának számít, akkor miért tenné? A háromszoros olimpiai, kétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok klasszis egyáltalán nem biztos benne, hogy az év végi világbajnokság lesz számára az utolsó.

Katrine Lunde egyáltalán nem biztos benne, hogy a németországi és hollandiai világbajnokság lesz az utolsó számára, de a 45 éves klasszis azt sem tartja kizártnak, hogy a szezont nem a szerb Crvena zvezdánál fejezi be.

A kapus egyelőre december végéig írt alá a belgrádiaknál, ez azt jelenti, hogy mg öt bajnoki, és egy Esztergom elleni Európa Liga-selejtezős párharc vár rá biztosan jelenlegi klubja színeiben.

Sokat gondolkodtam rajta, hogy hol folytassam. Fontolóra vettem, hogy Norvégiában játsszak alacsonyabb szinten, de végül Szerbia mellett döntöttem. Tudom, hogy mentálisan is dolgoznom kell, és minden edzés előtt világos célokat kell kitűznöm magam elé. Most próbára tesznek

utalt arra, hogy kihívásként éli meg a feladatot.

A kapus közben a válogatottban is pályára lép, szerdán Románia, vasárnap Szlovákia ellen szerepel majd.

„Imádok kézilabdázni. Magasak az ambícióim, sokat ad nekem, hogy a válogatottban együtt dolgozhatom a barátaimmal, a társaimmal és Mats Olsson, kapusedzővel. Boldog vagyok, hogy még mindig tartom a szintet, és sok inspirációt ad, hogy számítanak rám a válogatottban.”

Továbbra is megtiszteltetésnek tartja, hogy 376 mérkőzés után is ott lehet a nemzeti csapatban, de azt még nem döntötte el, hogy 2026-ban hol folytatja.

Jelenlegi szerződése év végéig köti a Crvena zvezdához, és azt mondta, egyelőre nem tisztázta a szezon utolsó részét. Nem zárja ki, hogy az újév után is a belgrádiaknál folytatja, de akár egy Bajnokok Ligája-topcsapat is szóba jöhet.

