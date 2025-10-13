Sosem látott távolságból talált be a rúgójátékos az NFL-ben, erre az ellenfél edzője kiszúrt vele

Történelmi pillanat lehetett volna: Evan McPherson, a Cincinnati Bengals rúgójátékosa a Green Bay Packers elleni NFL-meccs második negyedének legvégén 67 yardról, vagyis 61 méterről végezhetett el mezőnygól-kísérletet, és a tojáslabda az U alakú kapu vízszintes száráról pattant be.

This Evan McPherson kick would’ve been good from 67 yards had the Packers not called a timeout.. Off the crossbar! 😱 pic.twitter.com/mtFh5UrOPK — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) October 12, 2025

Az egyik bíró azonban jelezte, hogy a Green Bay edzője, Matt LaFleur időt kért – ez bevett szokás a rúgók kizökkentésére –, így a mezőnygól nem volt érvényes. Az időkérés után McPherson újra rúghatott, ez a próbálkozás azonban rövid lett.

Evan McPherson attempted an NFL record 67-yard field goal but it fell short CINvsGB on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/d27K0P66B2 — NFL (@NFL) October 12, 2025

A rekord így elmaradt, a csúcstartó továbbra is Justin Tucker, aki 2021-ben 66 yardról küldte a helyére a tojáslabdát a Baltimore Ravens játékosaként a Detroit Lions ellen. A sokak által minden idők legjobb rúgójátékosának tartott Tuckert 13 szezon után idén májusban elbocsájtotta a Baltimore, miután több masszőr is azzal vádolta meg, hogy fogdosta őket a kezelések során, illetve a nemi szervét mutogatta.

A mostani meccset végül 27-18-ra a Green Bay nyerte, amely 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel áll. A Bengals 2 győzelem mellett 4 vereséget gyűjtött eddig be.

A meccs összefoglalója: