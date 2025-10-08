sportkézilabdaehfpredrag boskovic
Őrizetbe vették az Európai Kézilabda Szövetség alelnökét

Tom Weller/picture alliance via Getty Images
2025. 10. 08. 12:13
Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Őrizetbe vették Predrag Boskovicot, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) alelnökét, közölte a dán Ekstrabladet.

A montonegrói sportvezetőt azzal gyanúsítják, hogy egy bűnszervezet tagjaként megpróbálta a közösségi médiát arra használni, hogy politikai riválisai ellen hangolja a közvéleményt. Bár a nyomozók szerették volna letartóztatni is az EHF alelnökét, de a bíró erre nem adott engedélyt, így szabadon távozhatott. Boskovic egyébként mindenben ártatlannak mondta magát.

Az 53 éves férfi hosszú nemzetközi kézilabda-pályafutása után a montenegrói szövetségben is komoly posztot látott el, majd a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) tanácsának tagja lett, emellett politikusként is meghatározó ember hazájában, gazdasági miniszter, oktatási miniszter és védelmi miniszter is volt. Decemberben elnökválasztás lesz az IHF-nél, bizonyára ezzel van összefüggésben a nyomozás.

