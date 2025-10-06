Kiderült, mennyire súlyos Szikora Melinda sérülése

Bokaszalag-szakadást szenvedett Szikora Melinda, magyar válogatott kézilabdázó.
A Borussia Dortmund kapusa a szombati, Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen szenvedett sérülést, amiről hétfőn derült ki, hogy mennyire súlyos. A Handballexpert portálnak azonban elárulta, hogy két-három hét múlva már újra pályára léphet.
Szikora kimaradt ugyan a legutóbbi kerethirdetésből, de korábban 39 mérkőzésen védte már a magyar kaput. Mivel sérülése nem súlyos, a téli világbajnokságra felépül annyira, hogy számoljon vele Golovin Vlagyimir, ha akar.
