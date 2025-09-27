China Open: Marozsán a nyolc között, Sinner ellen készülhet

Marozsán Fábián második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 4,01 millió dollár (1,32 milliárd forint) összdíjazású pekingi keménypályás tenisztornán. A világranglistán 57. magyar játékos a nála tíz hellyel előrébb rangsorolt Benjamin Bonzi után, szombaton ismét egy franciával csapott össze Alexandre Muller személyében, aki karriercsúccsal 38. az ATP-rangsorban.

A 28 éves rivális eddig egy ATP-tornát nyert (idén Hongkongban), a Grand Slameken pedig a második forduló a legjobb eredménye. Első találkozójukon a nyitószett 4:3-nál dőlt el, amikor a 25 éves magyar elvette Muller adogatását, majd kiszerválta a játszmát.

A folytatás szorosabban alakult, egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, melyben 5-5 után a nyerő ütéseket szóró Marozsánnak sikerült egymás után két labdamenetet hoznia, így 1 óra 34 perc elteltével ő ünnepelhetett.

A negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok, a világranglista második helyén álló Jannik Sinner következhet, ha az olasz sztár a későbbiekben legyőzi a 68. helyezett francia Terence Atmane-t. Erre azért elég nagy az esély.