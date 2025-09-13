Rejtélyes eltiltás, a távolugrás világcsúcstartója nem vehet részt edzéseken

sportatlétikamike powell
2025. 09. 13. 10:43
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) minden eseményétől eltiltotta Mike Powellt bizonytalan időre a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (AIU).

A férfi távolugrás világcsúcstartója jelenleg edzőként dolgozik, az AIU bejelentése szerint biztonsági okokból került sor erre a drasztikus lépésre. További részleteket ugyanakkor nem közölt a szervezet, de fellebbezhető a határozat.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes Powell az 1991-es tokiói világbajnokságon ugrotta a 895 centiméteres világrekordját, amelyet azóta sem tudott megdönteni senki.

