„Ezerszer nagyobb élmény lesz az Odensével nyerni és végigjárni az utat, mint elszerződni csak azért, hogy BL-győztes lehessek”

Meglepő nyilatkozatot adott Mie Höjlund, az Odense női kézilabdacsapatának balátlövője, szúrta ki a Nemzeti Sport.

A 27 éves játékost a Győri Audi ETO KC is csábította, azonban ő végül maradt az Odensében és 2028-ig hosszabbított. Ennek apropóján adott nyilatkozatot a dán TV2-nek, ahol elárulta, sokkal nagyobb győzelemnek élné meg, ha nem a győriekkel ér fel a csúcsra a jövőben.

„Igen, ők is megkerestek. Lehet, hogy vonzónak tűnik, hogy a legutóbbi két idényben Bajnokok Ligáját nyerő csapathoz szerződjön az ember, de kislánykoromban nem erről álmodoztam. Az igazán nagy büszkeség számomra az, hogy egy olyan klubban játszhatok, amelynél hosszú éve részese vagyok a projektnek. Részese akarok lenni annak pillanatnak, amikor megtesszük az utolsó lépést.

Számomra a Bajnokok Ligája megnyerése a legnagyobb cél. Ezerszer nagyobb élmény lesz az Odensével nyerni és végigjárni az utat, mint egy olyan csapattal, amelyhez csak azért szerződtem volna, hogy BL-győztes lehessek

– közölte a dán kézis.

Nem csoda, hogy Höjlundot több csapat is szerződetette volna, a dán válogatottal olimpiai bajnok és kétszeres vb-bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, junior-világbajnok. A Bajnokok Ligájának aktuális kiírásában nem is találkozik az ETO-val a csoportkörben, továbbjutás esetén még összejöhet ez a párosítás.