54 nappal a lélekölő vereség után ismét GS-döntőt játszhat az amerikai teniszezőnő

A címvédő Arina Szabalenka és a hazai kedvenc Amanda Anisimova jutott be az amerikai nyílt teniszbajnokság női döntőjébe, miután az elődöntőben mindketten három játszmás sikert arattak.

A háromszoros Grand Slam-győztes, világelső Szabalenka a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulával csapott össze a négy között. A tavalyi döntő visszavágóját a hazai játékos kezdte jobban, a meccs első szakaszában lényegesen pontosabb volt Szabalenkánál és 6:4-re megnyerte az első játszmát.

A folytatásban a fehérorosz klasszis a korábbinál keményebben és energikusabban játszott, és egyértelműen átvette az irányítást, és a második szettet 6:3-ra, a döntő játszmát pedig 6:4-re nyerte meg. Szabalenka a – 2 óra 7 perces – mérkőzésen nyolc ászt és összesen 43 nyerőt ütött.

Aryna keeps her title defense ALIVE 👑 Sabalenka prevails in a three-set showdown with Pegula to return to the US Open final! pic.twitter.com/jq8hepDUZ3 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

A második elődöntőben Anisimova az idei versenyen eddig parádésan játszó Oszaka Naomival küzdött meg. A japán teniszező négy Grand Slam-trófeát gyűjtött, de 2021 óta nem tudta megnyerni egyik kiemelt viadalt sem, és Anisimova – egy maratoni, közel háromórás csata végén – az idei sikertől is elütötte.

Az első játszmában a 27 éves Oszaka diktálta a tempót, rögtön elvette Anisimova szerváját, majd amikor riválisa visszabrékelt, ismét egyből visszavette előnyét. A nyolcadik kiemelt amerikai nem adta könnyen a játszmát, 4:5-nél nem engedte Oszakának kiszerválni a szettet, és egyenlített, a rövidítésben azonban a japán volt a magabiztosabb.

A második játszma hullámzó játékot hozott, mindkét oldalon sok volt a hiba. Oszaka és Anisimova egyaránt háromszor bukta el szerváját, utóbbi 5:4-nél az egyenlítésért adogatott, de nem járt sikerrel. Így ismét a rövidítés döntött, amiben a hazai teniszező volt a határozottabb és 2 óra 14 perc játék után következhetett a harmadik szett. Abban 2:1-nél Anisimova elnyerte ellenfele adogatójátékát és előnyét végig megőrizte, majd 5:3-nál a meccsért szervált, és harmadik mérkőzéslabdáját beütve lezárta a meccset, így a wimbledoni torna után ismét finálét játszhat.

Így örült Anisimova a döntőbe jutásnak:

Wimbledonban, élete első GS-döntőjében Anisimova 6:0, 6:0-s vereséget szenvedett a lengyel Iga Swiatek ellen – ennyire egysíkú finálét legutóbb 1911-ben rendeztek a füves pályás tornán. Most itt a lehetőség a 24 éves Anisomova előtt, hogy javítson a döntős mérlegen, igaz, Szabalenka ellen piszok nehéz dolga lesz annak ellenére is, hogy Wimbledonban is legyőzte, és az egymás elleni mérlegük is az amerikai javára billen (6-3).