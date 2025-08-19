„Borzasztóan sajnálom, hogy csalódást okoztam” – Sinner 23 perc után feladta az Alcaraz elleni döntőt

A világelső Jannik Sinner betegsége miatt már az első játszmában feladta a 9,2 millió dollár (3,1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna férfi versenyének döntőjét Carlos Alcaraz ellen.

A második helyen kiemelt spanyol játékos 23 perc alatt 5:0-ra elhúzott, ekkor az elsőként rangsorolt olasz ellenfele jelezte, hogy nem folytatja a küzdelmet. A címvédő Sinner – aki Cincinnatiben idén a döntőig játszmát sem vesztett – tőle szokatlan módon kilenc ki nem kényszerített hibát ütött, a szünetekben pedig jéggel próbálta hűteni magát.

„Borzasztóan sajnálom, hogy csalódást okoztam. Már előző nap sem éreztem jól magam, azt hittem, javulni fog az állapotom, de csak rosszabb lett. Próbáltam mindent, hogy meccsre hasonlítson ez az egész, de nem bírok többet” – szabadkozott a közönségnek Sinner.

Sajnálom, Jannik – írta filccel a kamerára Alcaraz:

Carlos Alcaraz signs the camera for Jannik Sinner after he retired from their match in the Cincinnati final: “Sorry Jannik ☹️” pic.twitter.com/EnGGBFzAYR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2025

A 24 éves teniszezőnek így megszakadt a 12 mérkőzésen át tartó sikersorozata, kemény pályán pedig ezt megelőzően 26 találkozón nem talált legyőzőre. A két világklasszis 14. alkalommal mérte össze a tudását, Alcaraz immár 9-5-re vezet a párharcukban.

Idén négy döntőt vívtak egymással, a két legemlékezetesebb a Roland Garros és a Wimbledon fináléja volt, előbbit Alcaraz, utóbbit Sinner nyerte. A 22 esztendős Alcaraz pályafutása huszonkettedik tornagyőzelmét ünnepelhette, és ez volt a hatodik sikere idén.