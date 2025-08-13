kerékpársporthalálos balesetekvisszavonuláslouis kitzki
„Már nem voltam ugyanaz, mint előtte” – halálos balesetek miatt vonul vissza a profi német bringás

2025. 08. 13.
Huszonegy évesen visszavonul Louis Kitzki profi német kerékpáros, aki az elmúlt egy évben kétszer is olyan országúti versenyen szerepelt, ahol halálos baleset történt.

Az Alpecin-Deceuninck utánpótláscsapatának tagjaként Kitzki ott volt tavaly júliusban az osztrák körversenyen, amelyen a 25 éves norvég André Drege bukott és belehalt sérüléseibe.

Pályafutásának utolsó versenye a Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc volt, a juniorviadalon a 19 éves Samuele Privitera bukott lejtmenetben, leesett a sisakja, és nekivágódott egy úttorlasznak. Priviterát még a helyszínen újra tudták éleszteni, ám a kórházba szállítást követően belehalt fejsérüléseibe.

„Valószínűleg nem ez az a befejezés, amit elképzeltem” – kezdte búcsúbejegyzését a közösségi médiában a német bringás, aki arról írt, hogy már a tavalyi tragédia kapcsán megfordult a fejében a befejezés gondolata, ám igyekezett elnyomni magában a történeteket, és akkor még a folytatás mellett döntött.

Sajnos a tavalyi osztrák körverseny után már nem voltam ugyanaz a kerékpáros, mint előtte. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt, és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken

– fejtette ki, hozzátéve, hogy ezáltal már nem tudta kihozni magából versenykörülmények között azt, amiért az edzéseken keményen megdolgozott.

Elvesztette a versenyzés örömét, az Aosta-völgyben történtek pedig csak megerősítették elhatározásában, hogy lezárja pályafutását.

„Sajnálom, hogy nem tudtam megfelelni a profi kerékpárosok felé támasztott elvárások némelyikének és hogy most véget ér a közös munka az Alpecinnel. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy helyes döntés volt abbahagyni.”

(MTI)

