„Már nem voltam ugyanaz, mint előtte” – halálos balesetek miatt vonul vissza a profi német bringás

Az Alpecin-Deceuninck utánpótláscsapatának tagjaként Kitzki ott volt tavaly júliusban az osztrák körversenyen, amelyen a 25 éves norvég André Drege bukott és belehalt sérüléseibe.

Pályafutásának utolsó versenye a Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc volt, a juniorviadalon a 19 éves Samuele Privitera bukott lejtmenetben, leesett a sisakja, és nekivágódott egy úttorlasznak. Priviterát még a helyszínen újra tudták éleszteni, ám a kórházba szállítást követően belehalt fejsérüléseibe.

🇩🇪 Louis Kitzki retires from professional cycling after fatal race accidents: “I became increasingly concerned about my safety and felt increasingly uncomfortable in races, which in the medium term meant that I was never able to reproduce in races what I had worked so hard to… pic.twitter.com/jgDkI8Dw6V — Domestique (@Domestique___) August 12, 2025

„Valószínűleg nem ez az a befejezés, amit elképzeltem” – kezdte búcsúbejegyzését a közösségi médiában a német bringás, aki arról írt, hogy már a tavalyi tragédia kapcsán megfordult a fejében a befejezés gondolata, ám igyekezett elnyomni magában a történeteket, és akkor még a folytatás mellett döntött.

Sajnos a tavalyi osztrák körverseny után már nem voltam ugyanaz a kerékpáros, mint előtte. Egyre jobban aggódtam a biztonságom miatt, és egyre kényelmetlenebbül éreztem magam a versenyeken

– fejtette ki, hozzátéve, hogy ezáltal már nem tudta kihozni magából versenykörülmények között azt, amiért az edzéseken keményen megdolgozott.

Elvesztette a versenyzés örömét, az Aosta-völgyben történtek pedig csak megerősítették elhatározásában, hogy lezárja pályafutását.

„Sajnálom, hogy nem tudtam megfelelni a profi kerékpárosok felé támasztott elvárások némelyikének és hogy most véget ér a közös munka az Alpecinnel. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy helyes döntés volt abbahagyni.”

(MTI)