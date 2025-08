Eltiltást kapott egy kerékpáros szövetség elnöke, mert elcsalt versenyeket

Kétéves eltiltást kapott Jevgenyij Gerganov és Danail Angelov, a bolgár szövetség elnöke és alelnöke, miután elcsaltak versenyeket.

Egy független etikai bizottságot kért meg a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI), hogy vizsgálják meg a bolgár versenyeket, mert felmerült a gyanú, hogy Angelov meghamisított időeredményeket. A vizsgálat kimutatta, hogy bizonyos kerékpárosok számára előnyöket biztosított a szövetség, míg másokat verbálisan zaklatott és megfélemlített a versenyeken.

A korábban profiként is versenyző Gerganov és alelnöke a hatalmával is visszaélt, és a szövetségen belüli ellenfeleikkel szemben megtorló intézkedéseket hoztak. A két eltiltott sportvezető a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) fellebbezhet, azonban jogerős ítéletig sem tölthetnek be pozíciót egyetlen kerékpáros szövetségben sem, és versenyeket sem szervezhetnek.