Záporoznak a dildók az amerikai női kosármeccseken

Az elmúlt egy hétben az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) több meccsen is előfordult, hogy szexuális játékszert dobtak be a pályára a nézőtérről.

Az első incidens még múlt héten, az Atlanta-Golden State meccsen történt, amikor egy Delbert Carver nevű férfi hajított be a pályára egy dildót.

Carvert később letartóztatták, az ESPN azt írja, a férfit rendzavarással, a közerkölcs megsértésével és birtokháborítással vádolják.

A Golden State Chicago elleni meccsén is berepült a pályára egy szexuális segédeszköz, amit az egyik bíró rúgott arrébb. És most itt a legújabb eset, a Los Angeles Sparks-Indiana Fever meccsen landolt egy műpénisz a vendégek kosarasa, Sophie Cunningham mellett.

SOPHIE CUNNINGHAM GOT HIT BY A DILDO 😭 pic.twitter.com/WVW9DaAalu — BricksCenter (@BricksCenter) August 6, 2025

Az eset pikantériája, hogy Cunningham augusztus 2-án azt írta az X-en: „Fejezzétek be a műpéniszek bedobálását, mert valakit meg fogtok sebesíteni”.

„Nevetségesnek tartom az egészet, ez egy baromság. Ráadásul veszélyes is, és a játékosok biztonsága a legfontosabb” – bosszankodott Lynne Roberts, a Los Angeles-i csapat edzője.

Nem tudjuk, kik ezek az emberek. Azért vagyunk itt, hogy játsszunk, az emberek pedig azért jönnek, hogy megnézzenek minket. Szerintem ez ilyen egyszerű, de nem lehet mindenkinek a cselekedeteit kontrollálni

– tette hozzá az Indianát irányító Stephanie White.

Az ESPN megemlíti, hogy a legutóbbi játéknapon a Phoenix Mercury-Connecticut Sun, valamint a New York Liberty-Dallas Wings meccseken is röpültek a szexuális segédeszközök a lelátóról, de nem pottyantak be a pályára.

A liga az ismétlődő esetek miatt közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozza, aki bármilyen tárgyat szándékosan behajít, azt kivezetik a csarnokból, majd egy évre kitiltják, és még büntetőeljárás is indul ellene.