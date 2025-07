Klasszisokat vesztett, fiatalokkal maradna az élmezőnyben a Metz kézicsapata

„Nagyon fiatal lesz a csapat. Valóban, olyan rutinos játékosok távoztak, akiket roppant nehéz, sőt, szinte nem is lehet pótolni. Megpróbáljuk ezt a fiatalos lendületünkkel és munkabírásunkkal kiegyenlíteni. Meglátjuk, most még rendkívül nehéz bármit is mondani, tényleg nagyon az elején vagyunk” – nyilatkozta a magyar válogatott irányító, Vámos Petra a Nemzeti Sportnak.

A Metz az előző szezonban megnyerte a francia bajnokságot és kupát, és az egész szezonban csak két mérkőzést bukott el, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében.

Ezek után valóban nagy érvágásnak tűnik, hogy olyan klasszisok távoznak, mint a visszavonuló Cléopatre Darleux és Allison Pineau, vagy a Romániába igazoló Anne Mette Hansen, illetve a Magyarországra szerződő Szemerey Zsófi és Emma Jacques.

„Azt látom, hogy az érkezők lelkesek, és igyekeznek minél hamarabb felvenni a ritmust. Nagy segítség, hogy hét hetünk lesz arra, hogy összerakjuk a csapatot és mindent flottul be tudjunk gyakorolni” – mondta Vámos.

A magyar játékos elmondta, az előző volt az egyik legnehezebb, de a legeredményesebb idénye.

Nehéz pillanatokat és mélypontokat is megéltem, ugyanakkor magától a sportágtól és a körülöttem lévő emberektől is rengeteget kaptam, amit korábban nem tapasztaltam. Rendkívül sokat tanultam az előző idényből, igazán meg tudtam magam mutatni.

Mindenképpen azon dolgozom, hogy még tovább fejlődjek és biztosítsam a helyem a világ legjobbjai között. Ez a cél, és bízom benne, hasonló eredményeket tudunk elérni.”