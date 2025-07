A 800 méteren hősiesen beugró Klekner Hanga visszatért a rúdugráshoz, és egyből átírta az országos csúcsot

Klekner Hanga 4,58 méterre javította vasárnap a női rúdugrás országos csúcsát az Athénban rendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen.

A magyar szövetség híre szerint a debreceni atléta a hagyományos utcai ugróviadalon első próbálkozására átjutott a 4,58-as magasságon, amivel egy centit javított saját, tavaly júniusban felállított nemzeti rekordján.

A madridi csapat Európa-bajnokságon 4,30 métert ugró Klekner – aki a hőgutát kapó K. Szabó Gabriella helyére beugorva 800 méteren is rajthoz állt a spanyol fővárosban – a görög fővárosban elért rekordja után elégedetten nyilatkozott a szövetség weboldalának.

„Nagyon szuper verseny volt, Madridhoz hasonlóan meleg, de a jó forma már ott is érezhető volt, csak nem jöttek úgy ki a dolgok” – nyilatkozta Molnár Krisztina tanítványa.

A madridi nyolcszáz méteres, mosolygós Hangát hoztam magammal. Ma magamért versenyeztem, hogy újra visszajöjjenek az élvezetes és magabiztos ugrásaim. Tavaly is szuper volt a hangulat, most is kitettek magukért. Szóval minden adott volt a jó eredményhez.