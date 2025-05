„Vannak, akik soha nem tudják megnyerni a BL-t, mi viszont igen” – a Barca edzője odaszúrt a Veszprémnek

A Szeged a negyeddöntőben búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mert bár 30-29-re nyert a címvédő Barcelona otthonában a csütörtöki visszavágón, összességében 56-54-re alulmaradt a párharcban.

A katalánokat irányító Carlos Ortega természetesen elégedetten nyilatkozott a siker után, de a Magyar Nemzet kiszúrta, hogy egy megjegyzés erejéig beszólt több csapatnak, közte a Veszprémnek is.

Egymás után hetedszer jutottunk be a BL négyes döntőjébe, amióta itt vagyok, és ez azért nagy dolog. Ha valamikor, most kiemelhetjük, mert a PSG, a Veszprém vagy éppen az Aalborg sincs ott az elődöntőben. Vannak csapatok, akik soha nem tudják megnyerni a BL-t. Mi viszont meg tudjuk.

A Szeged most sok gondot okozott nekünk, nagyon nehezen tudtuk megállítani őket. Kiváló csapat, idegenben tíz góllal legyőzték a PSG-t, megnyerték a Magyar Kupát a Veszprém ellen, mi pedig most nem vagyunk a legjobb formánkban, sérültjeink is vannak. De így is egy versenyképesek vagyunk, és erre büszkék lehetünk” – idézte a Mundo Deportivo Ortegát.

A Veszprém egy góllal kikapott a Magdeburgtól, így szintén a legjobb nyolc között búcsúzott a Bajnokok Ligájában. A Barcelonán kívül a német Magdeburg és Füchse Berlin, valamint a francia HBC Nantes jutott be a négyes döntőbe.