A svájci vívók nem fordultak az Eb-győztes izraeliek zászlaja felé, komoly diplomáciai vita lett belőle

Komoly diplomáciai vita alakult ki az észtországi U23-as vívó Európa-bajnokság után. A kard csapatversenyében Izrael nyert, majd amikor az ország himnuszát játszották, akkor a dobogósok közül a második helyen álló svájci válogatott tagjai megtagadták, hogy a győztes zászlaja felé forduljanak, számolt be róla az Eurosport. Ez különösen úgy volt feltűnő, hogy a bronzérmes olaszok közben az izraeli zászló irányába néztek, betartva ezzel az íratlan szabályokat.

