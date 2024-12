„Ezzel az Eb-szerepléssel, erre a keretre évekig lehet építeni” – várható volt, hogy ez a kézis generáció odaér a legjobbak közé

Története eddigi legjobb teljesítményét nyújtva már az elődöntőre készül a magyar női kézilabda-válogatott, amely a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon szenzációs játékkal rukkolt elő. A közönség nagyon várta már ezt, hiszen Golovin Vlagyimirt messiásként üdvözölték a szurkolók, amikor 2021 augusztusában elvállalta a munkát.

Vova lendületből, sikerekkel telve érkezett: a hazai rendezésű 2018-as junior világbajnokságon, majd az egy évvel későbbi, győri Európa-bajnokságon is aranyérmet nyert. És ugyan az átmenet nem a legjobban sikerült (az igazi, felnőtt vébéken két 10., a 2022-es Eb-n pedig egy 11. hely jött össze), az idei olimpián már egy olyan csapatot láthattunk, amely csak balszerencsés, hosszabbításos mérkőzésen maradt le a négy közé jutásról.

A nagy áttörés a mostani kontinenstornán következett be, a szövetség a hat közé jutást tűzte ki célul, a csapat a felkészülés során megverte a franciákat, majd az Eb-n sorrendben Törökországot (30–24), Svédországot (32–25), Észak-Macedóniát (29–19), Montenegrót (26–20), Lengyelországot (31–21) és Romániát (37–29) legyőzve bejutott az elődöntőbe – és még egy Franciaország elleni 30–27-es vereség is belefért.

Pszichésen és játékintelligenciában megerősödve

Mi történt a csapattal? Az egyértelmű fejlődés szakmai oldaláról Konkoly Csabát, a Vasas női csapatának edzőjét kérdeztük.

Túl nagy okosságot nem mondok: kellő türelem kellett ahhoz, hogy kivárjuk mindezt. Az idő ugyanis nekünk dolgozott. Az elmúlt tíz évben az utánpótlás-világversenyeken folyamatosan ott voltunk az első négy, sőt az első két csapat között, így tényleg várni lehetett, hogy ez a generációnk odaér a legjobbak közé.

Főleg, miután a vetélytársaknál is ez a generáció alkotja a kereteket, márpedig őket korosztályos szinten folyamatosan megvertük. A nevelőmunka és az utánpótlás-világversenyek sikeressége meghozta a gyümölcsét” – mondta Konkoly a 24.hu érdeklődésére.

A szakember szerint az előző néhány kevésbé sikeres világversenyen ezek a lányok mind pszichésen, mind játékintelligenciában erősödtek.

„De mi, klubedzők is folyamatosan fejlődtünk, a fizikális felkészülésbe is egyre több olyan elemet vettünk be, ami kellett ehhez a sikerhez. Anno a régi rendszerben mi voltunk vezérszereplői az európai kézilabdának – meg is kaptuk, hogy ortodox módszerekkel dolgoztunk, de azért az is működött –, azóta felgyorsult a játék, átalakultak a terhelési, élettani módszerek, amelyeket be kellett építenünk az edzésekbe, hogy ezt a fajta modern kézilabdát kövessük.

Ugyanakkor ki merem jelenteni, hogy ez a fajta folyamatos fejlődés a magyar edzők oldaláról is megjelent, most pedig segíti a válogatott munkáját.

Úgy véli, egy játékos nem a válogatott összetartások egy-másfél hetes időszakaiban kap megfelelő fizikai alapot, ezt klubszinten kell felépíteni.

„Az eredményességhez hozzátartozik az is, hogy a válogatott keretét alkotó kézilabdázók 90–95 százaléka az elmúlt két-három évben nemzetközi kupacsapatokban szerepelt. És nem is feltétlenül a BL-csapatokra gondolok, hanem a Mosonmagyaróvárra és a Vácra. Vagy arra a Debrecenre, amelynek tavalyi BL-szereplése ugyanolyan sikersztori, mint most a magyar válogatott eddig menetelése. Hogy ezek a játékosok ott vannak most a nemzetközi élvonal közelében, bírják erővel, tudják tartani a tempót és a sebességet, az ennek is betudható.”

Az értelmi fejlődés hatalmas szerepe

Arra a kérdésre, hogy mennyit segített a szakvezetésnek, hogy kulcsemberek szerződtek külföldre (Vámos Petra például ezt külön kiemelte), Konkoly azt felelte, sokkal inkább megerősítette a játékosokat abban, amit itthon is csináltak.

„Persze, az ember más stílusú játékba csöppen, látja, hogy a csapattársai mit esznek, mit isznak, mennyit pihennek, mennyit nyújtanak, mennyit és hogyan készülnek egy meccsre. És ez mind-mind egymásra rakódik. Az értelmi fejlődésnek ugyanolyan hatalmas szerepe van, hasonló, mint amikor elmennek a gyerekek nyári szünetre, majd amikor visszakapjuk a kis ötödikest-hatodikost, akkor jóval fejlettebben, értelmesebben jön vissza, hiszen az a három hónap is rengeteget számít.

Ez ugyanígy igaz a kézilabda- és mozgáskultúrára is: Vámos például olyan tudásszomjjal ment ki Metzbe, amivel duplán maradandót alkothat.

Kicsit ellenpéldaként hozta fel az Európa-bajnokságon kiválóan védő Szemerey Zsófit, aki kevés játéklehetőséget kapott Metzben, de most félelmetes teljesítményt nyújt.

„Nem gondolnám, hogy azért játszik most olyan jól, mert a francia klubjában alig kapott játéklehetőséget. Hanem azért, mert tavaly a Mosonmagyaróvár húzóembere volt, és ő ebből most ennyi pluszt tudott kihozni.”

Hatalmas eredmény, óriási bravúr

Hogy hosszabb távon mi ígér ez a válogatott és az utánpótlás?

Konkoly szerint ez az Eb olyan önbizalomtöltetet ad, amilyenre a következő két-három évben már lehet építeni.

„Az biztos, hogy ezzel a világversennyel, erre a keretre és szerkezetre évekig lehet építeni. Azt ígéri, hogy vannak ketten-hárman a posztokon, a helyük vagy stabilizálódott, vagy ott vannak Vova fejében. És ha bármi történik, a következő generáció azt érzi, hogy bátran jöhet, és hozzájuk is bátrabban nyúlnak. Ott van Csíkos Luca esete, aki még csak egy-egy gólt pötyögtet, de olyan önbizalommal megy a hazai bajnokságban, hogy szinte megállíthatatlan. A maga mikrokörnyezetében, Vácon majdnem Vámos Petra szintjén van. És ez nemzetközi szinten is ki fog jönni.”

Ami a végjátékot illeti, a döntőbe jutás óriási bravúr lenne, de Konkoly állítja, hogy már a négy közé jutás is hatalmas eredmény.