Vámos Petra: Amikor minden összeáll, mindegy, ki áll a másik oldalon

„A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy a védekezés lesz a kulcs. Tudtuk, hogy a montenegróiak beállós játéka iszonyatosan erős, hogy jó egy-egyező játékosaik vannak Grbic és Pletikosic személyében. Azonban az első 10-12 percben nem zártuk le jól a területeket, túl nagy teret hagytunk a belső embereknek” – nyilatkozta Vámos a mérkőzést követően.

„Annak örülök, hogy ebben a periódusban nem estünk kétségbe, hanem tudtuk, mi a probléma, és szépen lassan elkezdtük összerakni a puzzle-darabokat. Amikor összeállt a védekezésünk, jöttek a kapusbravúrok, és már tudtuk a saját tempónkat futni lerohanásokban. Ez fordította meg a meccset.”

Arra a kérdésre, hogy ha előzetesen azt mondják, így sikerül legyőzni Montenegrót, mit mondott volna azt felelte, visszakérdezett volna, hol írja alá.

Nyilván optimisták vagyunk, mertünk erre gondolni, ez volt a célunk. De bevallom, én nem gondoltam volna, hogy a mérkőzés jelentős részében tudunk dominálni

– mondta.

Szerinte a csapat mérkőzésről mérkőzésre lép előre, az egységesség most is megmutatkozott, hiszen a játékosok nem estek kétségbe, melóztak, kúsztak-másztak az utolsó labdáért is.

„Tudjuk, amikor minden összeáll, mindegy ki áll a másik oldalon” – jelentette ki.

Úgy véli, az olimpián sem volt probléma a válogatottal, a hosszabbításában elveszített negyeddöntőben apró dolgon múlt, hogy nem sikerült csodát tenniük. Most viszont érez valami pluszt abban, hogy néhányan külföldre igazoltak.

„Érzem magamon, hogy az új impulzusok pozitív hatással voltak rám, és ezeket jól tudom itt is kamatoztatni. Elhisszük, hogy ez lehet a mi tornánk. Természetesen az olimpiáról is ezt gondoltuk, szépen meneteltünk, és tényleg nagyon picin múlt a bravúr.