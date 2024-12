Kézilabda-Eb: Magyarország-Montenegró (élő)

Hosszú percek óta először dobott gólt Montenegró, de a túloldalon Klujber is betalált. A közönség hangja is megjött, bár nincs teltház Debrecenben, alakul a hangulat. Bordás összehozott egy büntetőt az ellenfélnek, Jaukovic értékesítette is, de az összkép így is feljavult. Pláne úgy, hogy Márton Gréta is eredményes volt.