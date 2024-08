Egy győzelem az örökkévalóságnak: jamaicai arany a diszkoszvetőknél

Rojé Stona minden papírformát felborítva, olimpiai rekordot jelentő 70 méteres dobással nyerte meg a férfi diszkoszvetők versenyét Párizsban.

Minden afelé mutatott szerda este a Stade de France-ban, hogy a litván világcsúcstartó, Mykolas Alekna lesz az aranyérmes, főleg, hogy a második sorozatban megdöntötte édesapja, Virgilijus Alekna olimpiai csúcsát 69,97 méterrel. Jött aztán a negyedik sorozatban Stona, aki ezt túlszárnyalta három centiméterrel, kereken 70 métert dobott, átírta a csúcsot és bezsebelte az aranyat is.

Ez az első jamaicai diszkoszvetőérem az olimpiák történetében.

Stona a dobása után egyből a lelátó felé ment, ahol összeölelkezett edzőjével, Ryan Crouserrel. Érdekes páros az övék is, edző és tanítványa ugyanis ugyanazon az olimpián nyert aranyérmet. A 31 éves amerikai súlylökő Rióban, Tokióban és most Párizsban sem talált legyőzőre (van két világbajnoki címe is), 2019 óta pedig edzősködik, segíti Stona felkészülését is.

Stonát a tavalyi budapesti világbajnokságon is láthattuk, akkor 62.67 méteres dobással a 19. helyen végzett. Idén áprilisban egy 69 méteres egyéni csúccsal szerezte meg a párizsi indulási jogot magának. Májusban híre ment, hogy két NFL-es csapat, a Green Bay Packers és a New Orleans Saints szívesen látná az újonctáborában a 25 éves sportolót, akiből tight endet faragnának.