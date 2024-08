A két magyar közül elsőként Kerekes Gréta mutatkozott be a Stade de France-ban, aki a harmadik futamban az ötös pályán kapott helyet. A rajtja jól sikerült, de az első gát vétele már nem, ráadásul a mellett futó ausztrál Michelle Jenneke elesett. Ez is megzavarhatta Kerekest, aki a többiektől lemaradva, 13.50 mp-cel ért célba hetedikként. Jenneke talpra állt, és lesétálta a távot, hogy a vigaszágon elindulhasson.

„Az elmúlt időszakban ilyen harcos 100 méteres gátfutásokat vívok” – értékelt az MTI-nek Kerekes Gréta, akinek megsérült a keze futás közben.

A kézfejem beleakadt a gátba valahol rögtön az elején, úgy értem be a célvonalba, hogy ömlött a vér belőle, és éreztem, hogy nagyon lüktet. Ráadásul nem is nagyon tudom mozgatni a középső ujjamat.

De ez nem kifogás, az egész futás alatt kicsit az volt bennem, hogy éljem túl, ezt meg kell csinálni, hogy holnap rajhoz állhassak a vigaszágon” – mondta, hozzátéve, nagyon megzavarta Jenneke bukása.

„Közben jött egy ilyen probléma, hogy mellettem szegény ausztrál lány nagyon nagyot esett, beesett elém a gátja is, onnantól kezdve csak az volt bennem, hogy én ne essek el, mert másfél hete ez történt velem is. De csütörtökön mindent bele, újult erővel és kockázatokkal” – jelentette ki a 31 éves atléta.

A felkészülés során sokáig sérüléssel bajlódó Kozák Luca 12.69-cel tartja a magyar csúcsot, ez alapján nem tűnt elérhetőnek a közvetlen elődöntő. A szintén debreceni sprinter végül elmaradva ez évi legjobbjától végül 13.11 mp-et futott, ezzel hatodik lett.

Úgy jöttem ide, hogy nem fogok csütörtökön futni, és az volt a fejemben, hogy benne kell lenni az első háromban, az időket nézve szerintem nem lett volna elképzelhetetlen. Nyilván nem volt egy könnyű szezonom, volt egy kisebb sérülésem, és nem is versenyeztem az Eb óta. Tapogatózva jöttünk ide, de úgy gondolom, én ennél azért jobbat tudok

– mondta Kozák Luca, aki szerint az új lebonyolítási szisztéma nem elfogadható.

„Ez a vigaszágas rendszer nem jó megoldás, de most azért örülök, hogy van egy második esélyem, és be tudom bizonyítani, hogy nem ez van csak bennem. Most vissza kell menni a faluba, ki kell üríteni a fejemet, és holnap úgy idejönni, hogy meg tudom csinálni, ott a helyem a legjobb 24-ben” – hangsúlyozta.

A futásról azt mondta, szerinte egyszerűen lassú volt.

„Technikailag az eleje kicsit billegős volt, utána már nem tudtam felvenni a ritmust” – fogalmazott.

A 100 m gát reményfutamaira csütörtökön 10.35-től kerül sor.