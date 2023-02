Patrick Mahomes élete szezonja után közölte, a dinasztia még csak épül

A Kansas City Chiefs hétfőn 38-35-re megnyerte az NFL nagydöntőjét a Philadelhia Eagles ellen.

A mérkőzés legértékesebb játékosának (MVP) azt a Patrick Mahomes választották meg, aki az első félidő hajrájában megsérült, de így is győzelemre vezette csapatát. Az irányító ezzel megkoronázta a szezonbeli teljesítményét, az alapszakasz és a Super Bowlban kapott MVP-cím mellett az idény legtöbb TD-passzát adta, emellett ő dobta legmesszebb a társaihoz a labdát, ha összeadjuk a passzok távolságát. Ilyen egyeduralomra Tom Brady, Peyton Manning és Kurt Warner volt képes korábban az ESPN statisztikái szerint.

Only 3 players have done in a whole career what Mahomes did in 1 season (Tom Brady, Peyton Manning, Kurt Warner). pic.twitter.com/8xKN6CCeCk

Patrick Mahomes in 2022…. – Won regular season MVP – Won Super Bowl MVP – Led the NFL in Pass TD – Led the NFL in Pass yards

Természetesen fülig érő szájjal nyilatkozott ezek után Mahomes, aki a második Super Bowl-győzelme után még visszautasította, hogy dinasztiának nevezze a Chiefst.

– mondta Patrick Mahomes a sérüléséről és a csapatról.

Terry Bradshaw: “Two in four years—is that the dynasty?”

Patrick Mahomes: “…I’m not going to say dynasty yet—we’re not done! So I’m not gonna say dynasty yet …I like it when you call it.” #SBVII pic.twitter.com/iuCWmHnUDZ

— Jennifer X. Williams (@JenXperience) February 13, 2023