A Fradi edzője a válogatottról: Miért rettegnek azok, akik mindent megkaptak?

Az Európa-bajnokságon eddigi legjobb teljesítményét Dánia ellen nyújtotta a magyar női kézilabda-válogatott, ám hiába fordított Golovin Vlagyimir csapata háromgólos hátrányból, majd vezetett két találattal is, végül 29-27-re kikapott, így továbbra is nulla ponttal áll a középdöntőben. Matematikai esély maradt arra, hogy a válogatott teljesítse azt az elvárást, amit a szövetség támasztott elé, azaz a legjobb nyolcba kerülést.

A találkozó közvetítése után a csapatot korábban párban irányító Danyi Gábor és Elek Gábor értékelt az M4 stúdiójában, a Ferencváros vezetőedzője pedig egy ponton egy elég őszinte gondolatmenetbe kezdett bele. Azzal kezdte, hogy szerinte kézilabdázni tudunk, annál biztosan jobban, mint ahogy az első mérkőzéseken, Svájc és Horvátország ellen játszott Magyarország.

„A pszichés gátak nagyon-nagyon visszaszorítják a mi teljesítményünket. Nyilván egy norvég, egy dán ellen nem voltunk esélyesek, ezt mondjuk ki. Ez elgondolkodtató, mind pozitív, mind negatív irányban, hogy tudtunk egy ilyen csapat ellen így játszani.

Mi a fenéért van az, hogy amikor már eltemettek minket, akkor jön ez az egész? Ha vissza akar térni az egész magyar kézilabda a helyes útra, akkor ezzel valamit kezdenünk kell. Végig kell gondolnia az egész sportágnak, hogy ilyen fiatal gyerekek, akik mindent megkaptak összességében – a jólétet, a lehetőséget, sokuknak még nem is nagyon kellett ezért megküzdenie –, miért van az, hogy ezzel nem élünk, hanem rettegünk ennek a súlyától?

Ezt nagyon fontosnak gondolom, Gáborral [Danyi] ezt már régóta mondjuk. Ha ezen túl tudunk lendülni, akkor sokkal szebb jövőnk lehet” – mondta a Fradi felnőtt csapatánál 2007 vezetőedzőként dolgozó Elek, aki eleinte Danyi Gáborral közösen, majd egyedül irányította a válogatottat, a tokiói olimpián vele lett hetedik a csapat végül.

Danyi azzal folytatta, hogy ez nemcsak kézilabdára igaz, hanem általánosan a mai fiataloknak túl könnyű útjuk van. Túl könnyen kapnak meg dolgokat, nem kell érte megküzdeniük, és amikor jönnek olyan helyzetek, amikor igenis küzdeni kellene, akkor csodálkoznak és nem tudnak úgy reagálni, ahogy kellene.

Ha valaki sokkal nehezebben kap meg valamit, akkor sokkal többre tudja értékelni és becsülni azt, amije van, amit ő saját maga elért

– vélekedett a Győrrel Bajnokok Ligáját nyert edző, aki hozzátette, hogy szerinte ez igenis egy fejleszthető terület, és ennek az egész magyar sportban prioritásnak kellene lennie.

Szintén ott volt a stúdióban a korábbi válogatott Hornyák Ágnes, aki azzal egészítette ki a fentieket, hogy a mentalitás már az ő idejében is ilyen volt, a pesszimizmus jellemző volt szerinte akkor is a magyar kézilabdára. Ha valamit átvenne az északi csapatoktól, az a fajta mentalitás, hogy hamar túl tudjunk lendülni a negatív dolgokon, hogy tudjuk a rosszban is a jót látni, és ebből tudjunk tanulni.

A magyar válogatott szombaton szabadnapos lesz, majd hétfőn 20.30-tól Svédország, szerdán 15.30-tól pedig a társházigazda Szlovénia lesz az ellenfele.