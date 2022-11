Nyomozás indult az orosz ketrecharcos halála miatt

33 éves korában meghalt Alekszandr Piszarev. Az orosz ketrecharcosra és feleségére október 30-án talált rá a sportoló édesapja, aki elsőre azt gondolta, hogy alszanak, de aztán észlelte, hogy fia nem lélegzik. Az ő életét már nem tudták megmenteni, míg Piszarev feleségét kórházba szállították és ott kezelik.

A Bloody Elbow idézi Piszarev csapatának közleményét, amely szerint semmilyen krónikus betegsége nem volt, és egyelőre nem közöltek hivatalos okot a haláláról.

– áll a közleményben.

Investigation launched after MMA fighter dies of ‘poisoning’ in Russia https://t.co/TZ9OJ2YZD4

— Bloody Elbow (@BloodyElbow) November 1, 2022