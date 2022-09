„Ugyanígy végigcsinálnám még egyszer, boldog vagyok, nem szomorú” – visszavonult Roger Federer

Roger Federer profi pályafutása utolsó mérkőzésén Rafael Nadallal párban kikapott a férfi teniszezők londoni Laver Kupán.

A 20-szoros Grand Slam-győztes egészen elérzékenyült a mérkőzést követő pillanatokban, de azért így is elvállalt egy rövid interjút. Már az összecsapás előtt is ünnepséget szeretett volna temetés helyett, így aztán a veresége dacára is boldogan nyilatkozott.

Úgy éreztem, ez egy ünnep, és pontosan ezt is akartam. Tökéletes utazás volt. Pontosan ugyanígy végigcsinálnám még egyszer. Boldog vagyok, nem szomorú.

– mondta Federer, akinek többször is elcsuklott a hangja a Jim Courierrel zajló beszélgetés során.

A világsztár 1998 óta tartó profi karrierje során összesen 103 ATP-tornán diadalmaskodott, a Grand Slam-tornák közül az Australian Openen hatszor, a Roland Garroson egyszer, Wimbledonban nyolcszor, míg a US Openen ötször diadalmaskodott, húsz GS-sikerével harmadik a férfiak örökrangsorában Nadal és a 21-nél tartó szerb Novak Djokovic mögött. Párosban a 2008-as pekingi olimpián aranyérmet nyert, négy évvel később Londonban egyesben ezüstérmes lett. A világranglistát összesen 310 héten át vezette, egy alkalommal 237 héten át megszakítás nélkül, és ötször zárt évet a rangsor élén.