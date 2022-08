McEnroe: Vicc, hogy Djokovic azért nem játszhat a US Openen, mert nincs beoltva

A jelenlegi szabályok értelmében csak azok léphetnek be az Egyesült Államok területére, akik be vannak oltva a koronavírus elleni vakcinával. Ez nem jó hír Novak Djokovic szempontjából, mivel a 21-szeres Grand Slam-győztes teniszező így jelen állás szerint nem indulhat az év utolsó nagy versenyén, a New York-i US Openen.

Djokovic hasonló okból hagyta ki az év elején az Australian Opent, majd a Roland Garroson és Wimbledonban indulhatott, a párizsi salakon a negyeddöntőig jutott, Londonban viszont őt ünnepelték győztesként.

Nem érzem fairnek ezt a döntést, ez egy vicc. Én beadattam volna az oltást, hogy tudjak játszani, de Djokovic tartja magát a saját elveihez, és ezt tiszteletben kell tartani.

Két és fél éve velünk van a járvány, az emberek sokkal többet tudnak a koronavírusról, mint korábban, viccnek érzem, hogy oltás hiányában nem utazhat el a tornára” – fejtette ki a véleményét Djokovic ügyében John McEnroe, aki korábban négyszer nyerte meg a US Opent, és manapság a nagy tornákon szakkommentátorként van jelen.

McEnroe szerint nagy kérdés, Djokovicot mennyire viseli meg mentálisan, ha az az oltás hiányában a későbbiekben sem indulhat Ausztráliában vagy a US Openen. A GS-győzelmek tekintetében jelenleg Rafael Nadal áll az élen 22 diadallal, őt Djokovic követi huszoneggyel, Roger Federer pedig hússzal áll a harmadik helyen.

„6-7 hónapot edzeni úgy, hogy nem tudod, játszhatsz-e, az nagyon idegőrlő lehet. Djokovic még évekig ott lehet a mezőnyben, és könnyedén eljuthat 25 GS-győzelemig. Feltéve, hogy fejben össze tudja rakni magát, ha továbbra sem látják szívesen az Australian Openen és a US Openen”.

Az idei US Open augusztus 29-én rajtol.