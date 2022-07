Döbbenetes tömeg fogadta a Tour de France győztesét

Vadászrepülőgépek kíséretében tért haza Dániába, ahol 25 ezer ember fogadta Jonas Vingegaard-t, a vasárnap zárult Tour de France országúti kerékpáros körverseny győztesét, írta az MTI.

A francia körversenyen két szakaszt nyerő, a sárga és a hegyi pontverseny győztesét illető pöttyös trikót is begyűjtő 25 éves bringás csapatával, a Jumbo-Vismával Hollandiában ünnepelte meg sikerét. Innen repült haza szerdán, a dán légtérben a skandináv ország légierejének két F-16-os vadászgépe kísérte.

A Tour első három szakaszát Dániában rendezték, a viadal rengeteg szurkolót megmozgatott, az utak mellé kilátogató, a várakozásoknál lényegesen több kerékpár-fanatikus fantasztikus hangulatot teremtett. A hazatérő győztes a koppenhágai városháza erkélyéről sárga trikóban köszönte meg a téren összegyűlt szurkolók támogatását, majd a Tivoli Parkban folytatódott az ünnepség, ahová 25 ezer embert engedtek be.

Csütörtökön a lakóhelyén, az észak-dániai Glyngore-ban újabb ünnepséget rendeznek a kenyerét öt éve még egy halfeldolgozó üzemben kereső Vingegaard tiszteletére, ide a rendőrség tízezer szurkolót vár.

A tavaly második Vingegaard az előző két kiírásban diadalmaskodó szlovén Tadej Pogacart, valamint a 2018-as győztes brit Geraint Thomast megelőzve diadalmaskodott. Ezzel Bjarne Riis 1996-os sikere után ő lett a Tour de France történetének második dán győztese.

This is the celebration of a winner #Vingegaard #TDF2022 pic.twitter.com/GcBzD5r4KB

— Morten Ryberg (@MortenRyberg) July 27, 2022