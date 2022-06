Elmagyarázta a FINA, miért nem engedték versenyezni az elájult szinkronúszót

Anita Alvarez hiába szeretett volna versenyezni a szinkronúszók csapatversenyében pénteken, a vizes sportok nemzetközi szövetsége, a FINA nem engedte neki. A szervezet honlapján megjelent közlemény szerint egyórás egyeztetés előzte meg a döntést, amelyen az orvosi bizottság képviselői, az ügyvezető igazgató, és az amerikai szövetség elnöke, valamint csapatvezetője vett részt.

A sportolók egészsége és biztonsága mindig az első helyen áll. A FINA megérti, hogy a döntés csalódást okozott a sportolónak, de a döntés az ő érdekeit szem előtt tartva született meg – áll a közleményben.

Anita Alvarez szerdán, egyéni száma végén ájult el a vízben, az edzője, Andrea Fuentes mentette ki. Fuentes kritiziálta a vízimentőket a lassú reagálásért, Merkely Béla, a vébé egészségügyi szolgálatának vezetője többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy szigorú szabályok határozzák meg, a vízimentők mikor avatkozhatnak közbe, a FINA által delegált bírói kar tagjainak jelzésére ugorhatnak be a medencébe – ám ebben az esetben, mikor látták, hogy Fuentes a vízbe ugrott, ők is mentek segíteni.

„Az utolsó mozdulatnál egy karemeléssel kell búcsúznom, akkor azt hiszem, azt gondoltam, hogy na, most még meg kell nyomnom, és bele kell adnom mindent. Szerintem mentálisan nagyon benne voltam szerepemben, olyan intenzíven éltem meg a pillanatot, annyira élveztem az előadásomat, hogy nem is tudtam, képes vagyok erre. Nem éreztem a fájdalmat. Ez olyan, mint az atlétika. Szeretek futni, de abban a pillanatban, amikor megállsz, érzed, hogy megüt a fájdalom. Itt is így voltam,

és amikor úgy éreztem, hogy végre megengedhetem magamnak, hogy ellazuljak, akkor minden elsötétült

– emlékezett vissza a történtekre Alvarez, aki pénteken odaállt csapata mellé a dobogóra, amikor a pontszámot kihirdették, utána viszont már nem nyilatkozott az újságíróknak, mert sírva félrevonult.